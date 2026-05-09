Η προγραμματισμένη συνάντηση του Άρη με την Euroleague στις 20 Μαΐου έχει ως στόχο την κοινοποίηση του πλάνου του club με φόντο τη διαφαινόμενη αύξηση των ομάδων.

Στο προηγούμενο διάστημα, ο Άρης δεν είχε λόγο να προβάλλει την ανοιχτή γραμμή του με την Euroleague. Η σταθερή συμμετοχή του στο Eurocup καταδεικνύει ότι είναι σταθερό μέλος αυτής, κυρίως όμως, η ηγεσία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει γνώση περί του αγωνιστικού και οικονομικού σχεδίου του club μέσα από τις επικοινωνίες που υπήρξαν στο διάστημα της χρονιάς. Αυτές δεν κοινοποιήθηκαν από τους «κίτρινους», γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η απόφασή δημοσιοποίησης αυτής που έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα για τις 20 Μαΐου, στο περιθώριο του Final Four της Euroleague. Είναι ξεκάθαρο ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που θα έχει η τελευταία με αρκετές ομάδες οι οποίες επιδιώκουν να βρουν θέση στο σχέδιο διεύρυνσης της διοργάνωσης.

Βάσει των πληροφοριών που καιρό τώρα «κυκλοφορούν» αλλά δεν έχουν επικυρωθεί από τη διοργανώτρια αρχή, η διαδικασία αύξησης των ομάδων προβλέπεται να τρέξει από τη σεζόν 2027-28 και αναλόγως της ανταπόκρισης των club, θα «κλειδώσει» ο αριθμός των συμμετεχόντων ομάδων στα επόμενα χρόνια.

Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των Νίκου Ζήση, Αγαπητού Διακογιάννη με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, στην Αθήνα έχει ως στόχο την ανάλυση του πλάνου του Άρη για τα επόμενα χρόνια. Είτε αυτό αφορά την αυξημένη οικονομική επένδυση η οποία προφανέστατα θα οδηγήσει και στη δημιουργία (ποιοτικά) ανώτερης ομάδας, είτε το ζήτημα των υποδομών. Το τελευταίο αντανακλά στο πλάνο αύξησης της χωρητικότητας του Αλεξανδρείου παράλληλα των δράσεων αναβάθμισης του γηπέδου σε όλα τα επίπεδα. Επί του τελευταίου, είναι γνωστό ότι οι «κίτρινοι» βρίσκονται στο στάδιο των τελικών επαφών με τους – ουκ ολίγους – κρατικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο Αλεξάνδρειο.