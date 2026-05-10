Δημοσίευμα στην Ιταλία θέλει τον Άρη να προχώρησε σε επαφές με τον Φραντσέσκο Ταμπελίνι ο οποίος φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στον πάγκο της Παρί.

Μετά τον Γιάκα Λάκοβιτς και τον Λούκα Μπάνκι, οι Ιταλοί… ακούμπησαν στο τραπέζι και την περίπτωση του Φραντσέσκο Ταμπελίνι για τον πάγκο του Άρη, ο οποίος είναι ελεύθερος έπειτα από την βραχυπρόθεσμη συνεργασία του με την Παρί.

Ο 43χρονος Ιταλός προπονητής έκανε εξαιρετική δουλειά στη Νίμπουρκ – κι έτσι πήρε το… εισιτήριο για την Euroleague – καθώς είχαν προηγηθεί τα χρόνια προϋπηρεσίας του στην Τρεβίζο.

Οι «κίτρινοι» δεν μπήκαν σε διαδικασία επιβεβαίωσης ή διάψευσης των πληροφοριών και επιμένουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου και βάσει των αποτελεσμάτων της προεργασίας στην οποία ήδη έχουν προχωρήσει.

Δεν έχει αποκλειστεί επίσης το ενδεχόμενο παραμονής του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ασχέτως του ότι δείχνει να μη συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.