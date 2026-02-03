Η αποστολή του Πανιώνιου αναχώρησε για τη Λιθουανία ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιετκαμπέλις (4/2, 19:00), χωρίς τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Ο Πανιώνιος πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά απέναντι στο Μαρούσι και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της κατάταξης στη Stoiximan GBL, εστιάζοντας πλέον στην αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις (4/2, 19:00) για την 17η αγωνιστική του EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» αναχώρησαν για τη Λιθουανία χωρίς τον Γιώργο Τσάλμπουρη, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο πέλμα και προληπτικά έμεινε στην Αθήνα, καθώς και χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, που ανέβασε πυρετό. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς και η Λιετκαμπέλις έχουν ρεκόρ 3-13 στο Group B του EuroCup. Στον αγώνα του α’ γύρου, οι Λιθουανοί είχαν επικρατήσει με 79-72 στη Γλυφάδα.

Κατάταξη - Group B

* Μπουργκ 12-4 * Τουρκ Τέλεκομ 11-5 * Μπεσίκτας 11-5 * Τρέντο 10-6 * Μπουντούτσνοστ 10-6 Τσέμνιτζ 8-8 Ουλμ 7-9 Λόντον Λάιονς 5-11 Λιετκαμπέλις 3-13 Πανιώνιος 3-13

* Έχουν προκριθεί στα playoffs