Στα παιχνίδια Πανιώνιος - Ολυμπιακός στη Γλυφάδα έχουμε διαρκώς εντάσεις τα τελευταία χρόνια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει ξαναδείξει στο παρελθόν την δυσαρέσκειά του για τα όσα συμβαίνουν.

Για ακόμη ένα παιχνίδι Πανιώνιος - Ολυμπιακός είχαμε ένταση, καθώς για τρίτο σερί παιχνίδι στη Γλυφάδα άναψαν τα αίματα.

Αρχικά ο Εβάν Φουρνιέ εξαγριώθηκε μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού προς το πρόσωπό του και ζήτησε τον λόγο, με τους διαιτητές να τον αποβάλουν από το ματς. Φυσικά το ίδιο συνέβη και με τον οπασό του Πανιωνίου.

Κερασάκι στην τούρτα της άσχημης κατάστασης ήταν και η ένταση μεταξύ Γιώργου Μπαρζώκα μετά το φινάλε του αγώνα με οπαδούς από την εξέδρα.

Αυτά αποτυπώθηκαν και από τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «Μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες κλπ. Θεωρούν ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε "ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα". Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει. (...) Ακόμα και στα court seats, είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί... Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στον Πανιώνιο εγώ, την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την επόμενη βγήκαμε 3οι και έφυγα, αφήνοντας μισθούς από τον Πανιώνιο και σε ανταπόδοση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαμε ένταση στο κλειστό της Γλυφάδας. Το ίδιο είχε συμβεί και στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο κλειστό του Πανιωνιίου, από όταν ο Ιστορικός ανέβηκε στην Stoiximan GBL.

Στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στη Γλυφάδα, είχαμε την ένταση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος άνοιξε διάλογο με οπαδό που τον έβριζε πάνω από τον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού, με το επεισόδιο να μην παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις.

Η μεγάλες εντάσεις όμως, ήρθαν στο παιχνίδι των Play offs. Εκεί οπαδοί έβρισαν τους Βεζένκοβ και Παπανικολάου, με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι για λίγο και να αδειάσουν οι πρώτες σειρές πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού.

Λίγο αργότερα, ήρθε η διακοπή του αγώνα λόγω της πέμπτης παρατήρησης για υβριστικά συνθήματα, η οποία είχε και ως αποτέλεσμα να αδειάσει το πέταλο των οργανωμένων.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν μετέπειτα για τιον Γιώργο Μπαρτζώκα, έφεραν και τις δηλώσεις του κόουτς, που είχε πει χαρακτηριστικά ότι «Δεν θα ήθελα να μείνω στο ματς, γιατί εδώ ακούμε έναν οχετό. Μακάρι τα παιχνίδια να γίνονται σε καλύτερες συνθήκες»

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπαδούς του Πανιωνίου και την ομάδα του Ολυμπιακού δείχνει να έχει φουντώσει την τελευταία διετία και μάλιστα αναίτια, καθώς, ειδικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο, έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Πανιώνιο, όσο καθόταν στον πάγκο του.

Ανέλαβε τον Πανιώνιο σε μια δύσκολη σεζόν, με τον Ιστορικό να καταφέρνει παρόλα αυτά να μείνει στην κατηγορία, ενώ την δεύτερη σεζόν του, έφτασε την ομάδα μέχρι την τρίτη θέση της Ελλάδας, σκορπώντας ενθουσιασμό στη Νέα Σμύρνη.

Αποχώρησε από τον Πανιώνιο λόγω Ολυμπιακού, χαρίζοντας μάλιστα και τα χρωστούμενα που είχε από την ΚΑΕ. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, 14 χρόνια μετά, να βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων με τον Πανιώνιο, εξέλιξη που μοιάζει παράδοξο, μετά το πέρασμά του από τον κυανέρυθρους.