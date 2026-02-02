Τσαλμπούρης: «Δικαίως μας είχε γυρίσει ο κόσμος την πλάτη, πίστευα ότι δεν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση»

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης στάθηκε στην αλλαγή νοοτροπίας του Πανιωνίου, την επιρροή του Νέναντ Μάρκοβιτς και τις φιλοδοξίες της ομάδας, σε συνέντευξή του στο EOK WebRadio.

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ (EOK WebRadio) για τον Πανιώνιο και επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο γύρισε ο διακόπτης στον Πανιώνιο μετά την έλευση του Νέναντ Μάρκοβιτς.

Αναλυτικά

Για τη νίκη επί του Αμαρουσίου: «Στην κατάσταση που ήταν η ομάδα στο τελείωμα του 1ου γύρου θεωρώ ότι κάθε ματς είναι το ίδιο σημαντικό και πρέπει να έρχονται νίκες. Το πρωτάθλημα δεν είναι μεγάλο, απομένει μονοψήφιος αριθμός αγωνιστικών και δεν έχουμε περιθώρια για νέες απώλειες. Έχουν γίνει κάποιες σημαντικές νίκες όπως με τον Κολοσσό, τον Προμηθέα και το Μαρούσι για να πούμε ότι η ομάδα έχει “στρίψει το τιμόνι” και βρίσκεται σε καλύτερη ρότα. Τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε την έδρα μας στο ακέραιο».

Για τις διαδοχικές ήττες στον 1ο γύρο και το διαφορετικό πρόσωπο μέσα στο 2026: «Εγώ πιστεύω πολύ ότι το να νικάς και το να χάνεις είναι συνήθεια. Πολλές φορές μες στη χρονιά χάσαμε από… συνήθεια. Είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας και χάσαμε γιατί… φοβόμασταν να νικήσουμε. Όταν μια ομάδα χάνει Σάββατο-Τετάρτη, αυτό αρχίζει και “χτίζεται” και γίνεται μια κανονικότητα. Πιστεύεις πάντα πως κάτι θα γίνει και θα χάσεις. Πέραν απ’ τα τακτικά και τα πιο μπασκετικά κομμάτια, είναι πολύ σημαντικό το ν’ αλλάξει η ψυχολογία. Βρήκαμε μια νίκη με τη Μπουντούτσνοστ, σε ματς που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για εμάς, αλλά ήταν μια νέα κατάσταση. Ήρθε ένας νέος προπονητής, ένας καινούργιος παίκτης, υπήρχε μια αλλαγή στην γενικότερη φιλοσοφία και προσέγγιση. Έτσι, άλλαξε η ψυχολογία και μπήκαμε μετά στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, που ήταν πιο κρίσιμα για ‘μας, με άλλη ψυχολογία. Νίκη με τη νίκη “χτίζουμε” ένα διαφορετικό mentality, μια νοοτροπία νικητή. Το πώς θα αλλάξεις από “ομάδα που χάνει” σε “ομάδα που νικάει” είναι πάρα πολύ δύσκολο σίγουρα».

Για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ψυχολογία ο ερχομός του κόουτς Νέναντ Μάρκοβιτς: «Καταρχάς, μόνο που έρχεται ένας καινούργιος προπονητής αλλάζει η ψυχολογία, όλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να αποδείξουν πράγματα. Όταν είχε έρθει ο κόουτς Ζούρος, είχε και τότε αλλάξει η κατάσταση, απλά χάσαμε τρία ματς στο τέλος. Αν είχαμε λίγη τύχη τότε, μπορεί να είχε “γυρίσει ο διακόπτης” νωρίτερα. Με τον ερχομό του κόουτς Μάρκοβιτς η ψυχολογία άλλαξε, ήρθαν δύο παίκτες που βοηθούν πολύ ουσιαστικά. Αυτός ο συνδυασμός πραγμάτων έχει αλλάξει πολύ την κατάσταση και τώρα η ομάδα βρίσκεται σε μια καλύτερη μοίρα».

Για τη διαχείριση της όλης κατάστασης που βρισκόντουσαν στον 1ο γύρο: «Εμείς οι παίκτες ζούμε παραπάνω πράγματα απ’ ό,τι βλέπει ο κόσμος. Υπήρχε ένα σημείο στη χρονιά που εγώ προσωπικά πίστευα ότι δε μπορεί να γυρίσει η κατάσταση και απλά απορούσα πώς θα γίνει να απεμπλακούμε απ’ όλο αυτό και με κάποιον μαγικό τρόπο να σωθούμε. Σίγουρα στην αρχή της σεζόν δεν περιμέναμε πως θα ήμασταν σε αυτήν τη θέση, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε καταλάβει πως κάποια πράγματα ίσως δε θα μας βγουν. Είχαμε ίσως ένα ελλιπές ρόστερ για ένα πρόγραμμα διπλών αγώνων και, μάλιστα, βάρβαρων διπλών αγώνων. Το EuroCup δεν είναι αστείο, έχει 18 ματς και είναι ασταμάτητα. Έχουν γίνει λάθη απ’ όλους. Είναι πολύ θετικό ότι έχει βρει “ανάσα” η ομάδα και ξαναβρίσκεται στην επιφάνεια. Όλα αυτά είναι μαθήματα για το μέλλον σε όλους μας».

Για το αν η πίεση από τον κόσμο ήταν έξτρα βάρος στην πνευματική και ψυχολογική κατάσταση της ομάδας: «Καλώς ή κακώς, οι ομάδες που έχουν ιστορία και φανέλα έχουν και τον κόσμο. Σίγουρα έβαλε και την πίεση ο κόσμος, σίγουρα περίμενε διαφορετικά πράγματα. Οι Έλληνες της ομάδας, εγώ, ο Νίκος (σ.σ. Γκίκας) ή ο Μάικ (σ.σ. Λούντζης), τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά, είναι οικείες καταστάσεις. Για τους ξένους ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάποιοι έχουν παίξει σε Κολέγιο, δύο χρόνια στην Ευρώπη ή είχαν καριέρα Μέσης Ανατολής και το να έρθουν σε ομάδες που ο κόσμος έχει απαιτήσεις και τις εκφράζει άμεσα ήταν οριακά… τρομακτικό γι’ αυτούς. Χαιρόμαστε που έχουμε “γυρίσει τον διακόπτη” και στον κόσμο. Δικαίως μάς είχε γυρίσει την πλάτη, δεν έβλεπε αυτό που ήθελε, αλλά αρχίσαμε και τον ξαναφέρνουμε στο γήπεδο. Υπάρχει ξανά ένας ενθουσιασμός και θέλουμε να ελπίζουμε πως θα γυρίσουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα και θα κλείσουμε τη χρονιά θετικά».

Για την απόφαση της ομάδας να παίξει στο EuroCup: «Δε μπορώ να κατηγορήσω το EuroCup για την εικόνα μας. Ο Πανιώνιος πήρε μια σωστή απόφαση να παίξει στην Ευρώπη. Τώρα, αν έπρεπε να παίξει στο EuroCup, το BCL ή το FIBA Europe Cup δεν το ξέρω. Το EuroCup είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση, αλλάζει επίπεδο την ομάδα. Ίσως το “χτίσιμο” ήταν αυτό που δεν επέτρεψε στην ομάδα να ανταποκριθεί και στις δύο διοργανώσεις. Η ομάδα τώρα ανταποκρίνεται και στα δύο, κάνει νίκες. Έχει να κάνει με το ότι λειτουργεί η ομάδα με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σωστά. Αν γινόταν πιο νωρίς αυτό, δε θα συζητάγαμε καν για το αν ήταν λάθος ή σωστή επιλογή. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια σωστή επιλογή να παίξει στο EuroCup».