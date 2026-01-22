Αυτός είναι ο αντίπαλος του Αθηναϊκού στη φάση «8» του EuroCup Women.

Ο Αθηναϊκός πέρασε με επιτυχία από την έδρα της Σοπρόν στην Ουγγαρία επικρατώντας με 61-71 και μπήκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του εφετινού EuroCup Γυναικών.

Η νίκη με διαφορά εννέα πόντων στην πρώτη αναμέτρηση (82-71) αποτέλεσε το βασικό «όπλο» για την αθηναϊκή ομάδα στην μάχη στην «Arena Sopron» που κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση.

Στη φάση των «8» θα αντιμετωπίσει την Αβενίδα με το πρώτο ματς να διεξάγεται στην έδρα του Αθηναϊκού στις 5 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου στην Ισπανία.