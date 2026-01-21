Παναθηναϊκός: Οι διαμαρτυρίες της Ερντέμ στους διαιτητές
Οι έντονες διαμαρτυρίες της Σελέν Ερντέμ.
Ιστορική μέρα για την ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού που φιλοξένησε την πολωνική Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens για να προκριθεί στους «8».
Ο κόσμος έδωσε δυναμικά το παρών στο γήπεδο σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης, ενώ και η Σελέν Ερντέμ το ζούσε πολύ έντονα από τον πάγκο. Μάλιστα, δέχτηκε και την προειδοποίηση από τους διαιτητές για τις έντονες διαμαρτυρίες της.
