Οι έντονες διαμαρτυρίες της Σελέν Ερντέμ.

Ιστορική μέρα για την ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού που φιλοξένησε την πολωνική Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens για να προκριθεί στους «8».

Ο κόσμος έδωσε δυναμικά το παρών στο γήπεδο σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης, ενώ και η Σελέν Ερντέμ το ζούσε πολύ έντονα από τον πάγκο. Μάλιστα, δέχτηκε και την προειδοποίηση από τους διαιτητές για τις έντονες διαμαρτυρίες της.