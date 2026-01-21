Θερμό χειροκρότημα για τη Σελέν Ερντέμ στο Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού!

Αποθεώθηκε κατά την είσοδό της πριν το τζάμπολ η Σελέν Ερντέμ, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα στο Telekom Center Athens, λίγο πριν από το παιχνίδι με τη Ζαγκλέμπιε για το EuroCup Γυναικών.

Η Τουρκάλα προπονήτρια των «πρασίνων» γνώρισε την αποθέωση από τις εξέδρες με το που πάτησε στο παρκέ. Με τις «πράσινες» να βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», μετά το επιβλητικό 49-76 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, το κλίμα στο γήπεδο ήταν ήδη πανηγυρικό.

Δείτε το video του Gazzetta: