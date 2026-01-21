Σελέν Ερντέμ: Αποθεώθηκε στο Telekom Center Athens (vid)
Αποθεώθηκε κατά την είσοδό της πριν το τζάμπολ η Σελέν Ερντέμ, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα στο Telekom Center Athens, λίγο πριν από το παιχνίδι με τη Ζαγκλέμπιε για το EuroCup Γυναικών.
Η Τουρκάλα προπονήτρια των «πρασίνων» γνώρισε την αποθέωση από τις εξέδρες με το που πάτησε στο παρκέ. Με τις «πράσινες» να βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», μετά το επιβλητικό 49-76 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, το κλίμα στο γήπεδο ήταν ήδη πανηγυρικό.
Δείτε το video του Gazzetta:
☘️💥 Η είσοδος της Σελέν Ερντέμ και το χειροκροτά από τους φίλου των πράσινων που έχουν βρεθεί στο T-Center και να στηρίξουν την προσπάθεια των κοριτσιών!#paobc pic.twitter.com/fCJEV0kAMO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 21, 2026
