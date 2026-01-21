Σελέν Ερντέμ: Αποθεώθηκε στο Telekom Center Athens (vid)

Σελέν Ερντέμ: Αποθεώθηκε στο Telekom Center Athens (vid)

Μάρθα Χωριανοπούλου
erdem_intime

bet365

Θερμό χειροκρότημα για τη Σελέν Ερντέμ στο Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού!

Αποθεώθηκε κατά την είσοδό της πριν το τζάμπολ η Σελέν Ερντέμ, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να την υποδέχεται με θερμό χειροκρότημα στο Telekom Center Athens, λίγο πριν από το παιχνίδι με τη Ζαγκλέμπιε για το EuroCup Γυναικών.

Η Τουρκάλα προπονήτρια των «πρασίνων» γνώρισε την αποθέωση από τις εξέδρες με το που πάτησε στο παρκέ. Με τις «πράσινες» να βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», μετά το επιβλητικό 49-76 στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, το κλίμα στο γήπεδο ήταν ήδη πανηγυρικό.

Δείτε το video του Gazzetta:

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     