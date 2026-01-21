Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας γυναικών για να την στηρίξουν με στόχο την πρόκριση στις «8» του EuroCup.

Ιστορική μέρα για την ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την πολωνική Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens.

Πρόκειται για τη ρεβάνς, καθώς μετά το επιβλητικό 49-76 στο πρώτο παιχνίδι, η αναμέτρηση είχε πιο πανηγυρικό χαρακτήρα μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους του τριφυλλιού.

Παρά και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, παραπάνω από 5 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο T-Center για να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας της Σελέν Ερντέμ.