Παναθηναϊκός: Πάνω από 5 χιλιάδες φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στο T-Center
Ιστορική μέρα για την ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την πολωνική Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens.
Πρόκειται για τη ρεβάνς, καθώς μετά το επιβλητικό 49-76 στο πρώτο παιχνίδι, η αναμέτρηση είχε πιο πανηγυρικό χαρακτήρα μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους του τριφυλλιού.
Παρά και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, παραπάνω από 5 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο T-Center για να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας της Σελέν Ερντέμ.
