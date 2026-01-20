Άρης - Ηρακλής: Που θα δείτε τις ευρωπαϊκές μάχες τους
Ο Άρης έχει μια δύσκολη αποστολή μπροστά του, αφού δοκιμάζεται στην έδρα της Σλασκ Βρότσλαβ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του EuroCup (20:00, Novasports 5).
Η ομάδα του Μίλιτσιτς μετρά 6 νίκες και 8 ήττες μέχρι τώρα στη διοργάνωση και βρίσκεται στην 8η θέση του ομίλου. Από την πλευρά της η ομάδα της Πολωνίας έχει 4 νίκες και 10 ήττες κάτι που τον τοποθετεί στην 9η θέση.
Η ΚΑΕ Άρης έχει επιβεβαιώσει τις επαφές με τον πρώην NBAer, Κόρεϊ Τζόζεφ όχι όμως και τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τον 34χρονο Καναδό γκαρντ.
Νωρίτερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Πέγια στο ENBL και θέλει να φτάσει τις νίκες του στις έξι. Ο Γηραιός είναι το φαβορί της αναμέτρησης στο καυτό Ιβανώφειο. Τζάμπολ στις 18:00 και μετάδοση από το κανάλι της διοργάνωσης στο Youtube.
