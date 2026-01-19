Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τις επαφές με τον Κόρεϊ Τζόζεφ όχι όμως και τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τον 34χρονο Καναδό γκαρντ.

Βάσει των επίσημων τοποθετήσεων, ο Άρης δείχνει να μην είναι απόλυτα σίγουρος για το αν πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση παίκτη. Μετά τη νίκη επί του Ηρακλή, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι… «πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στην ομάδα και όχι να κοιτάμε μεταγραφές». Λίγες ημέρες μετά, έπειτα από την ήττα από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, ο 49χρονος τεχνικός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης έχοντας αποφασίσει – από κοινού με τη διοίκηση – τον «αποκλεισμό» των Στίβεν Ίνοκ, Γιώργο Γκιουζέλη και Μπριν Φορμπς. Την ίδια ημέρα επιβεβαιώθηκε από την ΚΑΕ η παραμονή της στην αγορά των γκαρντ.

Στο μεσοδιάστημα, ένα από τα δεδομένα που σίγουρα προστέθηκαν ήταν η περίπτωση του Κόρεϊ Τζόζεφ. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μονακό αλλά λόγω του αποκλεισμού μεταγραφών που επιβλήθηκε στη γαλλική ομάδα, δεν απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής. Συμμετέχει, ωστόσο, στις προπονήσεις της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Προφανώς ο Άρης γνωρίζει τα πάντα για την κατάστασή του, δεδομένων των σχέσεων του Νίκου Ζήση με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

Λόγω του πλήθους πληροφοριών που έχουν οι «κίτρινοι» στα χέρια τους, γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι το μέλλον αυτής της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τη δική τους απόφαση. Πρώτον: Αν θεωρούν ότι ο Κόρεϊ Τζόζεφ θα λύσει το βασικό αγωνιστικό πρόβλημά τους το οποίο σχετίζεται με τον τομέα της δημιουργίας αλλά και των αγωνιστικών μεταπτώσεων των Μπράις Τζόουνς, Μήτρου Λονγκ. Δεύτερον: Αν έχουν σκοπό να επενδύσουν περισσότερο χρόνο και αγώνες στην τωρινή εξάδα των ξένων ή θα επανέλθουν σε διαδικασία επιλογής εξάδας πριν από κάθε αγώνα του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Το τελευταίο έχει τη σημασία του διότι σε περίπτωση απόκτησης γκαρντ, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα πρέπει να αποφασίζει – μεταξύ των παικτών της περιφερειακής γραμμής – για τον παίκτη που θα μένει εκτός. Υπό την έννοια ότι Αμίν Νούα, Άρνολντας Κουλμπόκα και Τζέικ Φόρεστερ είναι δύσκολο να κόβονται. Οι δύο πρώτοι λόγω της απόδοσής τους και ο τρίτος επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των επιλογών στη ρακέτα. Μπράις Τζόουνς, Ντανίλο Άντζουσιτς και Ρόνι Χαρέλ είναι οι υπόλοιποι τρεις. Ο τελευταίος – αν και δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση – παραμένει ο περιφερειακός με τη μεγαλύτερη ικανότητα στο αμυντικό κομμάτι λόγω και της ευχέρειάς του να παίξει άμυνα από το «1» έως και το «4». Αυτό σημαίνει ότι τυχόν «αποκλεισμός» του από αγώνα της Basket League θα οδηγήσει σε αλλαγή ρόλου άλλων παικτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιλογή θα γίνεται μεταξύ του γκαρντ που θα αποκτηθεί (π.χ. Τζόζεφ), Τζόουνς και Άντζουσιτς.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί εντός των επόμενων ωρών και δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο το αποτέλεσμα του αγώνα (20/1) με τη Σλασκ Βρότσλαβ καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των «κίτρινων» στη διοργάνωση.