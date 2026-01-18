Η αποστολή του Άρη έφτασε στην Πολωνία για το παιχνίδι απέναντι στην Σλασκ (20/01, 20:00), με τον Μίλιτσιτς να έχει 11 παίκτες μαζί του.

Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το παιχνίδι απέναντι στη Σλασκ (20/01, 20:00), με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του EuroCup.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Πολωνία μέσω Αθηνών από τα ξημερώματα της Κυριακής και αύριο (19/01) θα προπονηθούν στο CENTENNIAL HALL, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ο Παναγιώτης Λέφας ταξίδεψε με την αποστολή, όμως στην Αθήνα, ένιωσε στομαχικές διαταραχές και με απόφαση του ιατρικού επιτελείου επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η αποστολή αποτελείται από 11 παίκτες.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη:

0 Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ

3 Μπράις Τζόουνς

5 Αμινέ Νουά

9 Μιχάλης Τσαϊρέλης

10 Τζέικ Φόρεστερ

11 Στέλιος Πουλιανίτης

13 Λευτέρης Μποχωρίδης

25 Ρόνι Χάρελ

33 Ντανίλο Άντζουσιτς

37 Κώστας Αντετοκούνμπο

98 Αρνόλντας Κουλμπόκα



