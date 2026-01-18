Άρης: Έφτασε με 11άδα στην Πολωνία
Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το παιχνίδι απέναντι στη Σλασκ (20/01, 20:00), με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του EuroCup.
Προτάθηκε στον Άρη και εξετάζεται ο Κόρι Τζόζεφ
Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ
Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Πολωνία μέσω Αθηνών από τα ξημερώματα της Κυριακής και αύριο (19/01) θα προπονηθούν στο CENTENNIAL HALL, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.
Ο Παναγιώτης Λέφας ταξίδεψε με την αποστολή, όμως στην Αθήνα, ένιωσε στομαχικές διαταραχές και με απόφαση του ιατρικού επιτελείου επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η αποστολή αποτελείται από 11 παίκτες.
Αναλυτικά η αποστολή του Άρη:
0 Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ
3 Μπράις Τζόουνς
5 Αμινέ Νουά
9 Μιχάλης Τσαϊρέλης
10 Τζέικ Φόρεστερ
11 Στέλιος Πουλιανίτης
13 Λευτέρης Μποχωρίδης
25 Ρόνι Χάρελ
33 Ντανίλο Άντζουσιτς
37 Κώστας Αντετοκούνμπο
98 Αρνόλντας Κουλμπόκα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.