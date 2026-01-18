Άρης: Προτάθηκε και εξετάζεται ο Κόρι Τζόζεφ
Ο Άρης ψάχνει την αγορά για περαιτέρω ενίσχυσή του ως το φινάλε της σεζόν. Με τον Κόρι Τζόζεφ να αποτελεί μία περίπτωση που έχει ξεχωρίσει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ. Ο 34χρονος γκαρντ, με θητεία 886 παιχνιδιών στο NBA, αποκτήθηκε από τη Μονακό επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορέσει να αγωνιστεί.
Ο λόγος έχει να κάνει με τα προβλήματα των Μονεγάσκων και τις οικονομικές οφειλές της, με τη γαλλική λίγκα και τη EuroLeague να βάζουν απαγορευτικό.
Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική για τον Άρη. Ο Τζόζεφ έχει προταθεί και εξετάζεται, έχοντας ξεχωρίσει από μία λίστα των ανθρώπων του Άρη, χωρίς όμως να παρθεί ακόμα οριστική απόφαση.
Ο Τζόζεφ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στους Μάτζικ, μετρώντας 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο σε 50 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των Σπερς (πρωταθλητής το 2013-14), Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.