Την περίπτωση του Κόρι Τζόζεφ που δεν έχει αγωνιστεί με τη Μονακό, λόγω της απαγόρευσης των Μονεγάσκων, εξετάζει ο Άρης.

Ο Άρης ψάχνει την αγορά για περαιτέρω ενίσχυσή του ως το φινάλε της σεζόν. Με τον Κόρι Τζόζεφ να αποτελεί μία περίπτωση που έχει ξεχωρίσει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ. Ο 34χρονος γκαρντ, με θητεία 886 παιχνιδιών στο NBA, αποκτήθηκε από τη Μονακό επίσημα στις 4 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορέσει να αγωνιστεί.

Ο λόγος έχει να κάνει με τα προβλήματα των Μονεγάσκων και τις οικονομικές οφειλές της, με τη γαλλική λίγκα και τη EuroLeague να βάζουν απαγορευτικό.

Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι η μοναδική για τον Άρη. Ο Τζόζεφ έχει προταθεί και εξετάζεται, έχοντας ξεχωρίσει από μία λίστα των ανθρώπων του Άρη, χωρίς όμως να παρθεί ακόμα οριστική απόφαση.

Ο Τζόζεφ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στους Μάτζικ, μετρώντας 3.5 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μέσο όρο σε 50 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των Σπερς (πρωταθλητής το 2013-14), Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορς.