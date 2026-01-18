Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

Δημήτρης Οικονόμου
Βαθμολογία GBL
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Stoiximan GBL μετά το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και τα σημερινά παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ, αλλά πέρασε από τη Θεσσαλονίκη με 74-69 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου στη Μύκονο, καλύπτοντας και τη διαφορά από το παιχνίδι του 1ου γύρου με το τελικό 67-84, ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι του Περιστερίου απέναντι στον Άρη αναβλήθηκε, μιας και οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για το play in του Κυπέλλου.

Η 15η αγωνιστική

(17/01)

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

(18/01)

 

Ρεπό: Ηρακλής

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός (14-0)

  2. Παναθηναϊκός (13-1)

  3. ΑΕΚ (10-4)

  4. ΠΑΟΚ (9-4)

  5. Άρης (6-7)

  6. Ηρακλής (6-7)

  7. Προμηθέας (6-8)

  8. Μύκονος (6-8)

  9. Περιστέρι (5-8)

  10. Καρδίτσα (4-10)

  11. Κολοσσός (4-10)

  12. Μαρούσι (3-11)

  13. Πανιώνιος (3-11)

Η 16η αγωνιστική

(24/01)

  • Μύκονος - Ηρακλής (16:00)
  • Προμηθέας - Άρης (16:00)
  • Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (18:15)
  • Περιστέρι - Καρδίτσα (18:15)

(25/01)

  • Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)
  • Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)

Ρεπό: ΑΕΚ

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα