Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ, αλλά πέρασε από τη Θεσσαλονίκη με 74-69 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου στη Μύκονο, καλύπτοντας και τη διαφορά από το παιχνίδι του 1ου γύρου με το τελικό 67-84, ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι του Περιστερίου απέναντι στον Άρη αναβλήθηκε, μιας και οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για το play in του Κυπέλλου.
Η 15η αγωνιστική
(17/01)
- Ολυμπιακός - Μαρούσι 104-89
- Προμηθέας - Πανιώνιος 87-91
- Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79
- Περιστέρι - Άρης (αναβολή)
(18/01)
Ρεπό: Ηρακλής
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός (14-0)
Παναθηναϊκός (13-1)
ΑΕΚ (10-4)
ΠΑΟΚ (9-4)
Άρης (6-7)
Ηρακλής (6-7)
Προμηθέας (6-8)
Μύκονος (6-8)
Περιστέρι (5-8)
Καρδίτσα (4-10)
Κολοσσός (4-10)
Μαρούσι (3-11)
Πανιώνιος (3-11)
Η 16η αγωνιστική
(24/01)
- Μύκονος - Ηρακλής (16:00)
- Προμηθέας - Άρης (16:00)
- Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (18:15)
- Περιστέρι - Καρδίτσα (18:15)
(25/01)
- Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)
- Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)
Ρεπό: ΑΕΚ
