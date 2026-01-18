Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Stoiximan GBL μετά το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και τα σημερινά παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ, αλλά πέρασε από τη Θεσσαλονίκη με 74-69 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου στη Μύκονο, καλύπτοντας και τη διαφορά από το παιχνίδι του 1ου γύρου με το τελικό 67-84, ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι του Περιστερίου απέναντι στον Άρη αναβλήθηκε, μιας και οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για το play in του Κυπέλλου.

Η 15η αγωνιστική

(17/01)

(18/01)

Ρεπό: Ηρακλής

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός (14-0) Παναθηναϊκός (13-1) ΑΕΚ (10-4) ΠΑΟΚ (9-4) Άρης (6-7) Ηρακλής (6-7) Προμηθέας (6-8) Μύκονος (6-8) Περιστέρι (5-8) Καρδίτσα (4-10) Κολοσσός (4-10) Μαρούσι (3-11) Πανιώνιος (3-11)

Η 16η αγωνιστική

(24/01)

Μύκονος - Ηρακλής (16:00)

Προμηθέας - Άρης (16:00)

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (18:15)

Περιστέρι - Καρδίτσα (18:15)

(25/01)

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16:00)