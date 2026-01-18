Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα δικαιώματα της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ζαγκλέμπιε για την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ζαγκλέμπιε την 21η Ιανουαρίου στην Αθήνα στις 19:00 με τον αγώνα να διεξάγεται στο Telekom Center Athens δεδομένου του μεγάλου διακυβεύματος της πρόκρισης στους «8» του EuroCup Γυναικών.

Οι «πράσινες» βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», καθώς επικράτησαν εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι με το επιβλητικό 49-76.

Το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τη ρεβάνς κίνησε το ενδιαφέρον της ΕΡΤ ώστε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα και να μεταδώσει τον αγώνα από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ που αναμένεται να έχει τον χαρακτήρα γιορτής για την ομάδα της Σελέν Ερντέμ.