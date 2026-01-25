Mετά την αψιμαχία τους ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Άρη Λυκογιάννη αντάλλαξαν χειραψία και μίλησαν ξανά μετά την ένταση ανάμεσά τους.

Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση σε όλες τις πλευρές πήρε τη νίκη μέσα στη Ρόδο επί του Κολοσσού (85-98) με τον Τάισον Γουόρντ να λάμπει πραγματοποιώντας triple double 15 πόντων, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Άρης Λυκογιάννης λογομάχησαν έντονα εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες. Οι δύο προπονητές χρεώθηκαν με τεχνική ποινή, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε εντός των τεσσάρων γραμμών, με τον Αντώνη Πετρόπουλο και τον Σάσα Βεζένκοβ να πρωταγωνιστούν αρνητικά.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού, ο Άρης Λυκογιάννης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντάλλαξαν χειραψία, ενώ συνομίλησαν ξανά με τον κόουτς του Κολοσσού να φαίνεται να προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους της έντασης.