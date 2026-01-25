Κολοσσός - Ολυμπιακός: Η χειραψία Μπαρτζώκα - Λυκογιάννη και ο νέος διάλογος
Ο Ολυμπιακός, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση σε όλες τις πλευρές πήρε τη νίκη μέσα στη Ρόδο επί του Κολοσσού (85-98) με τον Τάισον Γουόρντ να λάμπει πραγματοποιώντας triple double 15 πόντων, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
- Κολοσσός - Ολυμπιακός: Μπουνιές ανάμεσα σε Βεζένκοβ και Πετρόπουλο - Ο παίκτης του Κολοσσού τον έσπρωξε στη βάση της μπασκέτας!
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Άρης Λυκογιάννης λογομάχησαν έντονα εξαιτίας του αιτήματος του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για να χρεωθεί ο πάγκος των γηπεδούχων τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες. Οι δύο προπονητές χρεώθηκαν με τεχνική ποινή, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε εντός των τεσσάρων γραμμών, με τον Αντώνη Πετρόπουλο και τον Σάσα Βεζένκοβ να πρωταγωνιστούν αρνητικά.
Μετά το φινάλε του παιχνιδιού, ο Άρης Λυκογιάννης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντάλλαξαν χειραψία, ενώ συνομίλησαν ξανά με τον κόουτς του Κολοσσού να φαίνεται να προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους της έντασης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.