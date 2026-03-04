Ο Πανιώνιος μπορεί να αισιοδοξεί πλέον πως μπαίνουν γερά θεμέλια για τη δημιουργία του νέου κλειστού στη Νέα Σμύρνη.

Το νέο κλειστό του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη επί της οδού Αρτάκης μπαίνει στην τελική φάση της υλοποίησης του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έπειτα από εισήγηση του Νίκου Χαρδαλιά προχώρησε στην έγκριση κονδυλίου ύψους 23 εκατ. ευρώ για το νέο γήπεδο της ομάδας του Νέναντ Μάρκοβιτς.

Όπως επισημαίνεται από την περιφέρεια «ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και την εισαγωγή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης αναφέρει:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την Δευτέρα 2 Μαρτίου την χρηματοδότηση με 23.000.000 € για την Β’ φάση του έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Αρτάκης, αποδεχόμενο την εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Αυτό ήταν το επιστέγασμα της εξαιρετικής συνεργασίας του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Γιώργου Κουτελάκη αλλά κυρίως των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο Οργανισμών που εργάστηκαν εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω στην προετοιμασία της Β’ φάσης του έργου.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και την εισαγωγή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας.

Αμέσως μετά και πριν την δημοπράτησή του θα υπογραφεί η νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Περιφέρειας Αττικής ύψους χρηματοδότησης 23.000.000 €».

