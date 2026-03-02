H κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τον Λέμον του Πανιωνίου.

Πραγματικό «ροντέο» έχει δημιουργηθεί ενόψει του μεγάλου ντέρμπι στο Ισραήλ μεταξύ της Μακάμπι και της Χάποελ μετά τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Φυσικά η κατάσταση έχει επηρεάσει και πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και αθλητές

Ο Στέντμον Λέμον που αγωνίζεται στον Πανιώνιο, είχε πάει για δύο μέρες στο Ντουμπάι για να χαρεί το ρεπό του, ωστόσο είναι αποκλεισμένος εκεί για όλα αυτά που συμβαίνουν.

Οι κυανέρυθροι βρίσκονται σε επαφή μαζί του, προκειμένου δουν πότε θα επιστρέψει και με ποιον τρόπο θα γυρίσει στην Αθήνα.