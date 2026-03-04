Ο Στέντμον Λέμον επιστρέφει στον Πανιώνιο από το Ντουμπάι, όπου βρέθηκε με ενδιάμεσο σταθμό τη Σλοβενία.

Η περιπέτεια του Στέντμον Λέμον ολοκληρώνεται καθώς ξεκίνησε ήδη το ταξίδι της επιστροφής από το Ντουμπάι στην Αθήνα και τον Πανιώνιο, με ενδιάμεσο σταθμό τη Σλοβενία, καθώς επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας του Ντουμπάι που αγωνίζεται στη Euroleague και περιλάμβανε και αθλητές της Παρτίζαν, μαζί με τον παίκτη του Ιστορικού!

Ο 34χρονος φόργουορντ είχε αγωνιστεί την προηγούμενη Παρασκευή (27/2) στο φιλικό των «κυανέρυθρων» με τον Κολοσσό Ρόδου στο κλειστό της Γλυφάδας και στη συνέχεια μετέβη στο Ντουμπάι εκμεταλλευόμενος το ρεπό που έδωσε στους παίκτες του ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Ο Στέντμον Λέμον όμως φτάνοντας εκεί είδε να ηχούν τα τύμπανα του πολέμου και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν του επέτρεπε να επιστρέψει τη Δευτέρα στην Αθήνα.

Η διοίκηση της ομάδας έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί λύση και μόλις δόθηκε η δυνατότητα για να μπορέσουν να γίνουν ξανά πτήσεις από το Ντουμπάι, μπήκε στο αεροπλάνο της αποστολής της ομάδας του Ντουμπάι που συμμετέχει στη Euroleague και επιστρέφει με ενδιάμεσο σταθμό τη Σλοβενία.

Ο Στέντμον Λέμον αναμένεται να επιστρέψει το συντομότερο από τη Σλοβενία στην Αθήνα, ώστε να προπονηθεί και να αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση με το Περιστέρι το Σάββατο (7/3, 18:15) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

