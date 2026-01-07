Μάρκοβιτς: «Δεν βλέπω ανάγκη ενίσχυσης - Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε»

Οι δηλώσεις του Νέναντ Μάρκοβιτς μετά τη νίκη του Πανιωνίου κόντρα στην Μπουντούτσνοστ στο ντεμπούτο του στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την Μπουντούτσνοστ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του EuroCup καταφέρνοντας να σπάσει το... ρόδι με 97-85 μετά από τη μοναδική νίκη (μέχρι εκείνη τη στιγμή) στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μέχρι τώρα μετρούσε 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα και ήρθε η ώρα να γυρίσει ο διακόπτης με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου 99 μέρες μετά την τελευταία ευρωπαϊκή νίκη, ο οποίος μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Σίγουρα παίξαμε απέναντι σε μια από τα φαβορί της διοργάνωσης παίζουν πάντα καλά στην Αδριατική Λίγκα και στο Eurocup. Παίξαμε καλά οι παίκτες ανταποκρίθηκαν είχαμε ενέργεια και δεν ήταν εύκολο για τους παίκτες με δεδομένο ότι δουλεύουν με τρίτο διαφορετικό κοουτς. Η εμφάνιση ήταν συνδεδεμένη με τη θέληση των παικτών και την ενέργεια που βγάλαμε.

Καταλάβαμε ότι είμαστε σε δυσκολη κατάσταση και χρειαζόμασταν τους παίκτες να είναι πανέτοιμοι πνευματικά. Ήταν έτοιμοι να ακούσουν να δουλέψουν στις προπονήσεις και να βγάλουν πολλή δουλειά. Το δείξαμε καθώς παίξαμε καλύτερη άμυνα, ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Δεν θέλω να μιλήσω για ενίσχυση γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ανάγκη. Ο Τομασον είναι καλή προσθήκη έπαιζε σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν και νικούσαν και μπορεί να έχει θετική επίδραση στους άλλους παίκτες».