Μάρκοβιτς: «Να πιστεύουμε όσο υπάρχει μία μικρή ελπίδα»

Ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς παρά την ήττα (71-57) από την ΑΕΚ, θεωρεί πως ακόμη μπορεί ο «Ιστορικός» να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ και η ήττα (71-57) από την «Ένωση» στην 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL φέρνει πιο κοντά στον υποβιβασμό τους «κυανέρυθρους», ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας Νέναντ Μάρκοβιτς δεν χάνει την πίστη του.

Όπως εξήγησε μετά το τέλος της αναμέτρησης μιλώντας στο flash interview o Βόσνιος τεχνικός πρέπει οι παίκτες του να παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για να διεκδικήσουν τις ελπίδες που υπάρχουν στον αγώνα με τον Άρη, όσο κι αν φαντάζει δύσκολο.

«Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε, όταν παίζουμε ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας και χάνουμε 5-6 ελεύθερα λέι απ στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε σωστά φάουλ. προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε ψυχολογία, να μην έχουν πίεση. Απογοητεύτηκαν πολύ νωρίς στο παιχνίδι και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε» δήλωσε ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Και συμπλήρωσε: «Ακόμα και στο τέλος του πρώτου μέρους που ήμασταν πίσω με έξι, δεχθήκαμε εκείνο το τρίποντο και πήγαμε στα αποδυτήρια πίσω με 9. Ήταν σαν να κάνουμε τα πάντα λάθος. Επιτεθήκαμε με λάθος τρόπο. Τα ποσοστά μας ήταν πολύ άσχημα.

Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, όμως πρέπει να πιστεύουμε όσο υπάρχει μία μικρή ελπίδα. Πρέπει να προετοιμαστούμε και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε το παιχνίδι, περιμένοντας και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».