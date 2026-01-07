Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ 97-85: «Ανάσα» μετά από 99 μέρες και 11 σερί ήττες στο EuroCup

Ευτυχία Οικονομίδου

bet365

Ο Πανιώνιος πανηγύρισε τη νίκη (97-85) κόντρα στην Μπουντούτσνοστ μετά από 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα στο EuroCup

Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την Μπουντούτσνοστ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του EuroCup καταφέρνοντας να σπάσει το... ρόδι με 97-85 μετά από τη μοναδική νίκη (μέχρι εκείνη τη στιγμή) στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μέχρι τώρα μετρούσε 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα και ήρθε η ώρα να γυρίσει ο διακόπτης με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου 99 μέρες μετά την τελευταία ευρωπαϊκή νίκη.

Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Πανιώνιο να περνάει μπροστά με τη βοήθεια του Τόμασον (14-13), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων για να φτάσουν στις παρυφές του διψήφιο προβαδίσματος (14-23). Με δύο καλάθια του Τσαλμπούροι οι «κυανέρυθροι» μείωσαν (19-23), όμως η Μπουντούτσνοστ διατηρούσε τα ηνία. Ο Τσαλμπούρης ήταν ξανά εκείνος που έφερε το ματς στα ίσα (40-40) οδηγώντας τον Πανιώνιο σε απόσταση αναπνοής (43-44) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Μετά την ανάπαυλα, ο Τόμασον έβαλε τον Πανιώνιο και πάλι μπροστα και με επιμέρους 13-2 η ομάδα πήρε σιγά-σιγά απόσταση ασφαλείας (56-48). Ο Λέμον έδωσε διψήφια διαφορά στον Ιστορικό (63-53), όμως με 7 σερί πόντους οι φιλοξενούμενοι μείωσαν, όσο ο Τσαλμπούρης κρατούσε τα ηνία (71-62). Στην τελευταία περίοδο, με 7-0 σερί και κύριο εκφραστή τον Λιούις, ο Πανιώνιος έχτισε διψήφιο προβάδισμα (78-64) κι έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω.

 

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85

Ο MVP... O Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο x-factor στην επιστροφή των κυανέρυθρων στο ματς.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 25 ασίστ για 16 λάθη του Πανιωνίου σε συνδυασμό με το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα (51.9% με 14/27).

#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTREBASTSTLTOBLKPFPIR
M/A%M/A%M/A%ODT
0Ν. Γουότσον *21:44145/5100%0/00%4/4100%1340040612
1Σ. Λέμον *19:4363/475%0/20%0/10%0550110310
2Μ. Σταρκς23:3490/20%3/650%0/10%022603026
7Γ. Τσαλμπούρης22:54183/650%4/757.1%0/00%0332120315
9Σ. Οικονόμου00:0000/00%0/00%0/00%000000000
11Μ. Λιούις22:4582/450%1/1100%1/1100%224010069
25Κ. Γκόντικας15:0063/3100%0/00%0/00%101102064
32Τζ. Τόμασον *29:06162/366.7%2/366.7%6/6100%0446111629
34Τζ. Κρόιζερ *19:54131/250%3/3100%2/2100%1340210718
41Α. Πατρίκης00:2800/00%0/00%0/00%000000000
55Α. Νικολαΐδης11:0030/10%1/425%0/00%011120012
88Ν. Γκίκας *13:5241/250%0/10%2/2100%0009120210
ΣΥΝΟΛΟ200:009720/3262.5%14/2751.9%15/1788.2%5263125916122118

Buducnost VOLI PodgoricaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1R. Sulaimon *24:46103/1127.3%1/520%2/633.3%2/450%011552000
3F. Magee11:3341/250%1/1100%0/10%2/2100%011001004
4S. Mays13:4983/742.9%1/425%2/366.7%0/00%033122004
6J. Thompson14:3910/10%0/10%0/00%1/250%033120002
7A. Slavkovic06:5921/1100%1/1100%0/00%0/00%000131100
10N. Tanaskovic *33:01178/1172.7%8/1080%0/10%1/616.7%3251113022
11Y. Ferrell *24:46155/1050%2/540%3/560%2/2100%0444410018
13D. Jovanovic *11:4100/10%0/00%0/10%0/00%101010000
16J. Boutsiele *22:5372/366.7%2/366.7%0/00%3/475%134013007
50O. Kovliar17:4083/650%1/1100%2/540%0/00%000223005
83A. Bouteille18:13134/757.1%1/250%3/560%2/2100%0221010013
TOTAL2008530/5950.8%18/3354.5%12/2744.4%13/2259.1%921301621164080
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     