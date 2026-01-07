Ο Πανιώνιος πανηγύρισε τη νίκη (97-85) κόντρα στην Μπουντούτσνοστ μετά από 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα στο EuroCup

Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την Μπουντούτσνοστ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του EuroCup καταφέρνοντας να σπάσει το... ρόδι με 97-85 μετά από τη μοναδική νίκη (μέχρι εκείνη τη στιγμή) στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μέχρι τώρα μετρούσε 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα και ήρθε η ώρα να γυρίσει ο διακόπτης με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου 99 μέρες μετά την τελευταία ευρωπαϊκή νίκη.

Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ: Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Πανιώνιο να περνάει μπροστά με τη βοήθεια του Τόμασον (14-13), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων για να φτάσουν στις παρυφές του διψήφιο προβαδίσματος (14-23). Με δύο καλάθια του Τσαλμπούροι οι «κυανέρυθροι» μείωσαν (19-23), όμως η Μπουντούτσνοστ διατηρούσε τα ηνία. Ο Τσαλμπούρης ήταν ξανά εκείνος που έφερε το ματς στα ίσα (40-40) οδηγώντας τον Πανιώνιο σε απόσταση αναπνοής (43-44) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Τόμασον έβαλε τον Πανιώνιο και πάλι μπροστα και με επιμέρους 13-2 η ομάδα πήρε σιγά-σιγά απόσταση ασφαλείας (56-48). Ο Λέμον έδωσε διψήφια διαφορά στον Ιστορικό (63-53), όμως με 7 σερί πόντους οι φιλοξενούμενοι μείωσαν, όσο ο Τσαλμπούρης κρατούσε τα ηνία (71-62). Στην τελευταία περίοδο, με 7-0 σερί και κύριο εκφραστή τον Λιούις, ο Πανιώνιος έχτισε διψήφιο προβάδισμα (78-64) κι έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85

Ο MVP... O Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο x-factor στην επιστροφή των κυανέρυθρων στο ματς.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 25 ασίστ για 16 λάθη του Πανιωνίου σε συνδυασμό με το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα (51.9% με 14/27).

# Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR M/A % M/A % M/A % O D T 0 Ν. Γουότσον * 21:44 14 5/5 100% 0/0 0% 4/4 100% 1 3 4 0 0 4 0 6 12 1 Σ. Λέμον * 19:43 6 3/4 75% 0/2 0% 0/1 0% 0 5 5 0 1 1 0 3 10 2 Μ. Σταρκς 23:34 9 0/2 0% 3/6 50% 0/1 0% 0 2 2 6 0 3 0 2 6 7 Γ. Τσαλμπούρης 22:54 18 3/6 50% 4/7 57.1% 0/0 0% 0 3 3 2 1 2 0 3 15 9 Σ. Οικονόμου 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Μ. Λιούις 22:45 8 2/4 50% 1/1 100% 1/1 100% 2 2 4 0 1 0 0 6 9 25 Κ. Γκόντικας 15:00 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 0 6 4 32 Τζ. Τόμασον * 29:06 16 2/3 66.7% 2/3 66.7% 6/6 100% 0 4 4 6 1 1 1 6 29 34 Τζ. Κρόιζερ * 19:54 13 1/2 50% 3/3 100% 2/2 100% 1 3 4 0 2 1 0 7 18 41 Α. Πατρίκης 00:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Α. Νικολαΐδης 11:00 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 0 1 2 88 Ν. Γκίκας * 13:52 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 9 1 2 0 2 10 ΣΥΝΟΛΟ 200:00 97 20/32 62.5% 14/27 51.9% 15/17 88.2% 5 26 31 25 9 16 1 22 118