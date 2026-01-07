Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την Μπουντούτσνοστ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του EuroCup καταφέρνοντας να σπάσει το... ρόδι με 97-85 μετά από τη μοναδική νίκη (μέχρι εκείνη τη στιγμή) στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Μέχρι τώρα μετρούσε 11 σερί αρνητικά αποτελέσματα και ήρθε η ώρα να γυρίσει ο διακόπτης με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στην άκρη του πάγκου 99 μέρες μετά την τελευταία ευρωπαϊκή νίκη.
Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ: Το ματς
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Πανιώνιο να περνάει μπροστά με τη βοήθεια του Τόμασον (14-13), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων για να φτάσουν στις παρυφές του διψήφιο προβαδίσματος (14-23). Με δύο καλάθια του Τσαλμπούροι οι «κυανέρυθροι» μείωσαν (19-23), όμως η Μπουντούτσνοστ διατηρούσε τα ηνία. Ο Τσαλμπούρης ήταν ξανά εκείνος που έφερε το ματς στα ίσα (40-40) οδηγώντας τον Πανιώνιο σε απόσταση αναπνοής (43-44) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, ο Τόμασον έβαλε τον Πανιώνιο και πάλι μπροστα και με επιμέρους 13-2 η ομάδα πήρε σιγά-σιγά απόσταση ασφαλείας (56-48). Ο Λέμον έδωσε διψήφια διαφορά στον Ιστορικό (63-53), όμως με 7 σερί πόντους οι φιλοξενούμενοι μείωσαν, όσο ο Τσαλμπούρης κρατούσε τα ηνία (71-62). Στην τελευταία περίοδο, με 7-0 σερί και κύριο εκφραστή τον Λιούις, ο Πανιώνιος έχτισε διψήφιο προβάδισμα (78-64) κι έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 43-44, 71-62, 97-85
Ο MVP... O Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο x-factor στην επιστροφή των κυανέρυθρων στο ματς.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 25 ασίστ για 16 λάθη του Πανιωνίου σε συνδυασμό με το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα (51.9% με 14/27).
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|0
|Ν. Γουότσον *
|21:44
|14
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|4
|0
|6
|12
|1
|Σ. Λέμον *
|19:43
|6
|3/4
|75%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0
|5
|5
|0
|1
|1
|0
|3
|10
|2
|Μ. Σταρκς
|23:34
|9
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|0
|2
|2
|6
|0
|3
|0
|2
|6
|7
|Γ. Τσαλμπούρης
|22:54
|18
|3/6
|50%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|2
|0
|3
|15
|9
|Σ. Οικονόμου
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Μ. Λιούις
|22:45
|8
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|6
|9
|25
|Κ. Γκόντικας
|15:00
|6
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|6
|4
|32
|Τζ. Τόμασον *
|29:06
|16
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|6/6
|100%
|0
|4
|4
|6
|1
|1
|1
|6
|29
|34
|Τζ. Κρόιζερ *
|19:54
|13
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|7
|18
|41
|Α. Πατρίκης
|00:28
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|55
|Α. Νικολαΐδης
|11:00
|3
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|2
|88
|Ν. Γκίκας *
|13:52
|4
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|9
|1
|2
|0
|2
|10
|ΣΥΝΟΛΟ
|200:00
|97
|20/32
|62.5%
|14/27
|51.9%
|15/17
|88.2%
|5
|26
|31
|25
|9
|16
|1
|22
|118
|Buducnost VOLI Podgorica
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|R. Sulaimon *
|24:46
|10
|3/11
|27.3%
|1/5
|20%
|2/6
|33.3%
|2/4
|50%
|0
|1
|1
|5
|5
|2
|0
|0
|0
|3
|F. Magee
|11:33
|4
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|4
|S. Mays
|13:49
|8
|3/7
|42.9%
|1/4
|25%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|J. Thompson
|14:39
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|7
|A. Slavkovic
|06:59
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|10
|N. Tanaskovic *
|33:01
|17
|8/11
|72.7%
|8/10
|80%
|0/1
|0%
|1/6
|16.7%
|3
|2
|5
|1
|1
|1
|3
|0
|22
|11
|Y. Ferrell *
|24:46
|15
|5/10
|50%
|2/5
|40%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|4
|4
|1
|0
|0
|18
|13
|D. Jovanovic *
|11:41
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|J. Boutsiele *
|22:53
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|0
|1
|3
|0
|0
|7
|50
|O. Kovliar
|17:40
|8
|3/6
|50%
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|5
|83
|A. Bouteille
|18:13
|13
|4/7
|57.1%
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|13
|TOTAL
|200
|85
|30/59
|50.8%
|18/33
|54.5%
|12/27
|44.4%
|13/22
|59.1%
|9
|21
|30
|16
|21
|16
|4
|0
|80
