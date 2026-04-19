Πανιώνιος - ΑΕΚ: Τα highlights της κιτρινόμαυρης νίκης
Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Γλυφάδα που είχε εύκολο έργο κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση. Μετά την σπουδαία πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο με 71-57 και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία. Κορυφαίος Φλιώνης με 16 πόντους και 7/7 σουτ.
Πλέον η Βασίλισσα με νίκη την τελευταία αγωνιστική, θα τερματίσει στην 3η θέση της regular season, ενώ έχει μπροστά της και την πρόκληση του Final Four του BCL, στις 7-9 Μάη εκεί όπου θέλει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.