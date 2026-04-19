Φλιώνης: «Αξίζουμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο»

O Δημήτρης Φλιώνης στάθηκε στις συμβουλές του Σάκοτα και στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν για την ΑΕΚ

Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στη Γλυφάδα, σε άλλο ένα παιχνίδι φέτος. Μετά την φοβερή πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο με 71-57 και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία.

Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ο Φλιώνης με 16 πόντους και 7/7 σουτ. Μετά το τέλος του ματς μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της ομάδας του, αλλά και στον Σάκοτα.

Aναλυτικά όσα ανέφερε ο αρχηγός της Βασίλισσας.

Αρχικά είπε: «Αυτός ο αγώνας ήταν και για εμάς επίσης κρίσιμος για το κυνήγι της τρίτης θέσης. Για τον Πανιώνιο ενδεχομένως να ήταν πιο κρίσιμο και σίγουρα είχαν περισσότερο στρες και έχασαν εύκολα καλάθια. Από εκεί και πέρα για εμάς, αυτό θέλαμε να δείξουμε πως μετά από μια σειρά με την Μπανταλόνα, και τον πολύ μεγάλο στόχο που έχουμε μπροστά μας, το Final Four του BCL, έχουμε πράγματα να κυνηγήσουμε και να διεκδικήσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω πως δείξαμε σοβαρότητα και πως αξίζουμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τον χαρακτήρα της ΑΕΚ: «Χτυπάμε σε όλα τα παιχνίδια και δείχνουμε σοβαρότητα ανεξάρτητα με τις συνθήκες. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια που είναι πιο κρίσιμα πρέπει να είσαι πιο συγκεντρωμένος και να έχεις μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι σου αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε χτίσει και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει πάντα να βελτιωνόμαστε και να προσθέτουμε πράγματα στο παιχνίδι μας, ειδικά όσο παίζεις πιο δύσκολους αγώνες, με πιο δυνατούς αντιπάλους και είναι πιο έντονο το scouting ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια“.

Για τους πρωταγωνιστές της Ένωσης: «Σίγουρα πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά, έχουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο με αρκετό ταλέντο και ξέρει να παίζει σωστό μπάσκετ. Σίγουρα ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού, την ημέρα και άλλους παράγοντες, έχουμε κάποιους πρωταγωνιστές αλλά όλα τα παιδιά έχουν το ταλέντο για να είναι σε αυτό το σύνολο”».

Για τις συμβουλές του Σάκοτα: «Είναι κάτι το οποίο χτίζεται από την πρώτη ημέρα. Η σοβαρότητα, η πειθαρχεία, η συνέπεια, η εμπιστοσύνη στο συμπαίκτη και στην ομάδα γενικότερα, η αυτοπεποίθηση που βγάζουμε στο παρκέ και το mentality που έχει η ομάδα. Δεν είναι κάποιο μυστικό είναι κάτι που χτίζεται με τον καιρό, με προσπάθεια και κόπο και από την άλλη καταστρέφεται εύκολα οπότε όλοι πρέπει να το φροντίζουμε».

Για το πως νιώθει: «Ναι σίγουρα νίωθω καλά. Από εκεί και πέρα νομίζω πως με χαροποιεί ιδιαίτερα πως είμαστε όλοι σε αυτό το mentality και κάνουμε step up όταν χρειάζεται και ο ένας κάνει τον άλλο καλύτερο. Θέλουμε να αναδειχθούμε μέσω της ομάδας και αυτό είναι το σωστό mentality».

Για τα ματς που έρχονται: «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι κάνουμε όλη τη χρονιά, να είμαστε σοβαροί και να παίξουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμα με όλο μας τον εαυτό, δεν έχει κάποιο μυστικό”.