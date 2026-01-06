Πού θα δείτε τον αγώνα του Άρη με τη Μανρέσα για το EuroCup

Άρης: Πού θα δείτε τον αγώνα με τη Μανρέσα για το EuroCup
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στο EuroCup έστειλε τον Άρη στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα (6/1, 20:00).
Η εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Τσεντεβίτα Ολίμπια έβαλε τον Άρη σε μπελάδες όσον αφορά την πρόκρισή του στα Play-ins του EuroCup, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση του Group A, υστερώντας στις ισοβαθμίες.
Η αποστολή του Άρη ταξίδεψε στην Ισπανία με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς ο Ρόνι Χαρέλ παραμένει κλινήρης, ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπειών μετά από διάστρεμμα που υπέστη στον αγώνα με την ΑΕΚ.
Στην αποστολή των «κίτρινων» συμπεριλήφθηκαν οι Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Νούα, Φορμπς, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ, Άντζουσιτς και Κουλμπόκα.
Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Άρης είχε ηττηθεί με 79-86, και το ιδανικό σενάριο για την ομάδα είναι να νικήσει με διαφορά τουλάχιστον οκτώ πόντων. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.
Group A - 13η αγωνιστική
6/1
- 20:00 Μανρέσα-Άρης
- 20:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπαχτσεσεχίρ
7/1
- 20:00 Σλασκ-Χάποελ Ιερουσαλήμ
- 20:45 Αμβούργο-Νεπτούνας
- 21:00 Βενέτσια-Κλουζ Ναπόκα
Κατάταξη
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 10-2
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 8-4
- Μπαχτσεσεχίρ 8-4
- Κλουζ Ναπόκα 7-5
- Βενέτσια 6-6
- Μανρέσα 6-6
- Άρης 6-6
- Νεπτούνας 5-7
- Σλασκ 4-8
- Αμβούργο 0-12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.