Πού θα δείτε τον αγώνα του Άρη με τη Μανρέσα για το EuroCup

Ο Άρης δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα σε ένα must win παιχνίδι για το μέλλον του στο EuroCup - H ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στο EuroCup έστειλε τον Άρη στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Μανρέσα (6/1, 20:00).

Η εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας από την Τσεντεβίτα Ολίμπια έβαλε τον Άρη σε μπελάδες όσον αφορά την πρόκρισή του στα Play-ins του EuroCup, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση του Group A, υστερώντας στις ισοβαθμίες.

Η αποστολή του Άρη ταξίδεψε στην Ισπανία με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς ο Ρόνι Χαρέλ παραμένει κλινήρης, ενώ ο Λευτέρης Μποχωρίδης συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπειών μετά από διάστρεμμα που υπέστη στον αγώνα με την ΑΕΚ.

Στην αποστολή των «κίτρινων» συμπεριλήφθηκαν οι Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Νούα, Φορμπς, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ, Άντζουσιτς και Κουλμπόκα.

Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Άρης είχε ηττηθεί με 79-86, και το ιδανικό σενάριο για την ομάδα είναι να νικήσει με διαφορά τουλάχιστον οκτώ πόντων. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.

Group A - 13η αγωνιστική

6/1

20:00 Μανρέσα-Άρης

20:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπαχτσεσεχίρ

7/1

20:00 Σλασκ-Χάποελ Ιερουσαλήμ

20:45 Αμβούργο-Νεπτούνας

21:00 Βενέτσια-Κλουζ Ναπόκα

Κατάταξη