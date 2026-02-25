Μικρόπουλος: «Η πρόταση είναι να βάλουμε ανώτατο αγωνιστικό budget, salary cap»

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος μίλησε για την ομάδα του και το ελληνικό μπάσκετ.

Στην ΕΡΤ και την εκπομπή Game Changers, μίλησε ο Θεόδωρος Μικρόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος και στάθηκε στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης, ενώ αναφέρθηκε και στο ελληνικό μπάσκετ.

«Άργησε λίγο να γυρίσει ο διακόπτης. Γύρισε πάντως με την προσθήκη του Nenad Markovic και των παικτών βέβαια, διότι δεν έφτανε μόνο ο προπονητής» σχολίασε ο πρόεδρος στην αρχική τοποθέτηση των παρουσιαστών οι οποίοι τον ρώτησαν για το πόσο βαθιά μπήκε το χέρι στην τσέπη.

«Η τσέπη είναι απαραίτητη ειδικά για ομάδες σαν τον Πανιώνιο. Να σας πω κάτι που είναι αλήθεια, όμως και μην το πάρετε για αστείο. Αναλογικά ο πρόεδρος του Πανιωνίου ή κάποιας άλλης ομάδας σαν εμάς, το Μαρούσι ή οποιαδήποτε άλλη βάζει περισσότερα χρήματα από την τσέπη του ο ιδιοκτήτης απ΄ότι ο Παναθηναϊκός. Τα λεφτά αυτά δεν έρχονται πίσω. Γιατί τα βάζουμε; Η απάντηση είναι εύκολη. Ασχοληθήκαμε για το λόγο ότι αγαπάμε την ομάδα και είναι ένας τρόπος να προσφέρεις στην κοινωνία αυτά που έχουν έρθεις σε εσένα και θέλεις να κάνεις καλό στον κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε (σ.σ υπήρξε συγκεκριμένη τοποθέτηση) ότι υπήρξαν αρκετοί που έχασαν λεφτά από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε επαγγελματίες χασούρηδες. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή να δημιουργηθούν νέες συνθήκες για το μπάσκετ.

Ας πούμε πέρυσι πήραμε 165 χιλιάδες από την τηλεόραση, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Φέτος έγινε μια αλλαγή μετά από πρότασή μας και συμφωνία του ΕΣΑΚΕ όπου σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσόν. Πάλι, όμως, για να βγάλεις ένα μπάτζετ (σ.σ αμέσως γίνεται ερώτηση για το πόσο είναι το φετινό μπάτζετ του Πανιωνίου) γύρω στα 1,8 εκατομμύρια το αγωνιστικό οπότε υπολογίστε εφορίες, ταξίδια είναι λίγο. Και βάλε ό,τι μαζεύεις από χορηγούς και εισιτήρια, δεν φτάνει αυτό το πράγμα».

Ο Μικρόπουλος συνέχισε την τοποθέτησή του αναφέροντας τα εξής: «Χρειάζεται μια αλλαγή. Πρώτος είχε μιλήσει γι’ αυτό ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ όμως δεν είχε μιλήσει πολύ, να το αναπτύξει και να το φέρει σε πρόταση. Ίσως δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες τότε. Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο είχαμε το Final 8, μια οργάνωση πολύ ωραία που μιμηθήκαμε και είναι πολύ ωραία, όμως δεν αξιοποιούμε όπως πρέπει.

Η πρόταση είναι να βάλουμε ανώτατο αγωνιστικό μπάτζετ, σάλαρι καπ. Οι ομάδες αυτές βάζουν 25-30 εκατομμύρια, έχοντας έσοδα από την Euroleague όπου είναι μέτοχοι πολλά χρόνια και με αποκλειστικά συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός έχει 250-300 χιλιάδες ακριβά εισιτήρια στην Ευρωλίγκα όταν στο πρωταθλημα το βάζει δέκα ευρώ. Προτείνω, δεν θα σας πω ακριβώς το ποσό, θα πρέπει να πέσει για το ελληνικό πρωτάθλημα για να υπάρχει ανταγωνισμός, στην Ευρώπη ας βάζουν όσα θέλουν. Στην Ελλάδα, όμως για να μπορέσει για παράδειγμα ο κύριος Μυστακίδης να βάλει χρήματα ή ο κύριος Σιάο ή εμείς στον Πανιώνιο να πιάσουν τόπο.

Τα συμβόλαια είναι συγκεκριμένα, κατατεθημένα στον ΕΣΑΚΕ, δεν κρύβονται χρήματα. Αν έχεις π.χ 10 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ προσθέτεις, βάζεις. Πως διαλέγουμε τώρα τους έξι ξένους από τους δέκα; Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα κάνουμε πρόταση συγκεκριμένη, όχι μακριά από το ποσό που σας είπαμε. Προσέξτε όμως, δεν είμαστε ούτε ανένδοτοι, ούτε δογματικοί. Πιστεύω ακράδαντα ότι εφόσον γίνει αυτό άμεσα θα ανέβουν τα έσοδα του ελληνικού μπάσκετ γιατί και τα εισιτήρια θα είναι περισσότερα καθώς θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, τα κανάλια θα έχουν τηλεθέαση»

Σε ερώτηση για το αν αυτό παραπέμπει και σε κλειστή Λίγκα, ο Θεόδωρος Μικρόπουλος απάντησε: «Εμείς την κλειστή Λίγκα την έχουμε σκεφτεί μέσα σε αυτό πλαίσιο όμως θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για το μπάτζετ που είπα πριν. Σε δύο χρόνια θα κάνουμε μια αναπροσαρμογή, να δούμε τι σηκώνει η αγορά. Αν έχουμε περισσότερα έσοδα θα αυξήσουμε το μπάτζετ. Θα πάει στα 12 στα 15. Όμως δεν γίνεται να παίζουμε τριάντα με ένα. Θες να πάρεις έναν παίκτη και σε ρωτάει ποιοι είναι οι στόχοι μας. Του λες να πάρεις την τρίτη θέση στην καλύτερη περίπτωση.

Στην Ισπανία η Μπασκόνια πήρε το Κύπελλο, στην Γερμανία η Μπάμπεργκ στον τελικό στην Γαλλία η Λε Μαν και η Ντορτόνα που έχασαν. Όμως στην Ιταλία πέρυσι το πήρε η Τρέντο και πρόπερσι η Νάπολι. (σ.σ ακολουθεί ερώτηση για το αν γίνεται το ίδιο με το σάλαρι καπ σε αυτά τα πρωταθλήματα κι απαντά) Όχι δεν γίνεται αλλά δεν είναι το θέμα να κοπιάρουμε άλλους. Και στην Ισπανία παίζουν σε μεγαλύτερα γήπεδα. Εμείς που δεν έχουμε και σε ό,τι αφορά στο δικό μας γήπεδο το 2022 ήρθαμε στην ομάδα μας έλεγαν για το 2025 και τώρα αν γίνει το 2029 θα είναι θαύμα. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνη στον Δήμο είναι αποκλειστικό θέμα της Περιφέρειας, ελπίζω σύντομα να έχουμε είναι μεγάλο boost το γήπεδο.

Η Γλυφάδα είναι ένα ωραίο γήπεδο αλλά δεν έχει τίποτα, για νερό πας στο περίπτερο. Μην πάμε στα μεγάλα γήπεδα, το Μαρούσι έχει και κυλικείο και μπουτίκ και όλα. Επανερχόμαστε στο θέμα περί κλειστής Λίγκας. Η αλήθεια είναι ότι αφού του χρόνου έχουμε 14 ομάδες το θέμα είναι να πέσουν δύο και να ανέβουν δύο. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν οι ομάδες ν’ ανέβουν. Αυτό δεν αφορά τον ΕΣΑΚΕ, δεν υπάρχει σύνδεση. Πάντα ψάχνουν έναν τύπο που έχει λεφτά. Μια σύνδεση της Α2 με την Α1 πρέπει να υπάρχει. Η Α2 είναι εντελώς ερασιτεχνική».

Σε ό,τι αφορά γενικά στην πρόταση και πως μπορεί πρακτικά να υλοποιηθεί, την οποία οι παρουσιαστές χαρακτήρισαν «δίκαιη», ο Θεόδωρος Μικρόπουλος απάντησε: «Εγώ βλέπω φιλάθλους σε ιστορικές ομάδες, όπως ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, το Μαρούσι, όλες αυτές οι ομάδες έχουν τίτλους. Δεν μπορεί οι φίλαθλοι αυτοί να μη θέλουν να μπαίνουν στο γήπεδο και να χάνουν με 25 πόντους. Στην πρότασή μας υπάρχει ένας στόχος: Στις 10 Μαρτίου έχουμε μια Γενική Συνέλευση, έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε σε ψηφοφορία. Το θέμα είναι να πιστέψουν οι ομάδες που εν πάση περιπτώσει είναι «ιδρυματοποιημένες» λίγο, έχουν μάθει σε αυτή την κατάσταση για μια δεκαετία τώρα. Στις 10 Απριλίου του 2019 είναι η τελευταία φορά που έχασε ο Ολυμπιακός από ομάδα εκτός Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι λίγο παράξενο….»

Για το κλίμα που εισπράττει για την πρόταση: «Καλώ τους πάντες να το σκεφτούν διότι αυτή η Συνέλευση είναι σε είκοσι μέρες. Θα μπορούσαμε ίσως για θέμα προσαρμογής και υπάρχοντων συμβολαίων να το κάνουμε σταδιακά, να πάμε στα 15 φέτος και να πέσουμε στα 10 του χρόνου. Είναι πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε όμως θα πρέπει οι ομάδες να μην κρύβονται. Έκανα μια πρώτη νύξη στο Διοικητικό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο, οι μόνοι που μου απάντησαν με επιθετικό τρόπο ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είχα στείλει ένα υπόμνημα τριάντα σελίδων σε όλες τις ομάδες, μόνοι οι δύο απάντησαν, οι υπόλοιποι τίποτα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα θα μπει σαν θέμα συζήτησης και δεν θα κρυφτεί κανένας.

Και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό έχουν ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα 48 αγώνων, υπάρχουν και τραυματισμοί, έχουν πάρει 40 πρωταθλήματα. Και το λέμε σαν Πανιώνιος που έχουμε διεκδικήσει στην ιστορία μας δύο πρωταθλήματα, δεν είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα. Όμως μου αρέσει η δικαιοσύνη, θέλουμε όταν ασχολούμαστε με κάτι να υπάρχουν ίσοι όροι».

Σε ερώτηση για το αγωνιστικό θέμα: «Η ομάδα δεν θα πέσει. Και ο λόγος δεν είναι αγωνιστικός γιατί θα σας πω ότι ο Taylor είναι ο καλύτερος πλέι μέικερ της κατηγορίας, πλην Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Εχουμε δύσκολο παιχνίδι στο Περιστέρι, που μας είχε νικήσει με διαφορά 26 πόντων στον πρώτο γύρο»