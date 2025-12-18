Ο Αθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Γιάιρις με 73-51 στον Βύρωνα και πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Με όπλο του την άμυνα, ο Αθηναϊκός επικράτησε της Γιάιρις με 73-51 στο κλειστό του Βύρωνα και πήρε την πρόκριση στους «16» του Eurocup Women.

Η ομάδα της Καλτσίδου, «καθάρισε» την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο και με την Γουίντερμπερν να ηγείται, πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αθηναϊκός - Γιάιρις: Ο αγώνας

Οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν από 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Με την εξέλιξη του παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδου, ο Αθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του στην επίθεση και πήρε το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +6, (35-29), 20'.

Η ομάδα της Καλτσίδου, ήταν κυρίαρχη μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και χτύπησε την άμυνα της Γιάιρις, έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει τη διαφορά και να πάρει μεγάλο προβάδισμα, πηγαίνοντας μέχρι και στο +21.

Έχοντας το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα στην Ισπανία (75-80), ο Αθηναϊκός, έλεγξε τον ρυθμό καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου δεκάλεπτο και με όπλο του την άμυνα είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα , είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα και μετά από εύστοχο τρίποντο της Παυλοπούλου, ή διαφορά πήγε στο μέγιστο της τιμής της, (73-50), 38'.

MVP ήταν η Χόλι Γουίντερμπερν με 14 πόντους (4/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Επόμενος αντίπαλος για τον Αθηναϊκό η ουγγρική Σοπρόν.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51

Athinaikos Qualco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Ivana Raca 15:08 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% - 2 2 - 1 - - - 3 2 2 Virag Takacs-Kiss 07:41 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% - 2 2 1 1 1 1 - -5 3 3 Elena Tsineke * 19:27 7 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 1/1 100% 1 1 2 5 - 2 - - 17 9 4 Evdokia Stamati 02:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - 2 - 5 Holly Winterburn * 29:32 14 4/9 44.44% 0/2 0% 4/7 57.14% 2/2 100% - 3 3 10 5 1 2 - 24 23 6 Pinelopi Pavlopoulou 20:49 8 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66.67% 0/0 0% - 2 2 5 3 - - - 5 13 7 Vasiliki Louka 13:31 6 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% - 2 2 - 2 - - - 12 5 8 Ana Tadic * 18:29 6 3/7 42.86% 3/7 42.86% 0/0 0% 0/0 0% 3 8 11 1 2 1 1 - 13 14 9 Morgan Bertsch 21:14 10 5/7 71.43% 5/7 71.43% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 2 - 1 2 1 14 23 10 Alexis Prince * 19:05 8 3/8 37.5% 1/5 20% 2/3 66.67% 0/0 0% 2 2 4 - - 1 - - 10 24 11 Robyn Parks * 26:29 9 4/9 44.44% 3/4 75% 1/5 20% 0/0 0% 1 5 6 1 - 2 - 1 19 45 12 Borislava Hristova 06:20 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% - 3 3 - - 1 - - -4 1 Team/Coaches 1 1 2 - 1 - - - - TOTAL 200 73 29/63 46.03% 20/42 47.62% 9/21 42.86% 6/7 85.71% 9 33 42 25 15 11 6 2 -