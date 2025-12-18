Αθηναϊκός - Γιάιρις 73-51: Με «όπλο» του την άμυνα σφράγισε την πρόκριση

Ο Αθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Γιάιρις με 73-51 στον Βύρωνα και πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Με όπλο του την άμυνα, ο Αθηναϊκός επικράτησε της Γιάιρις με 73-51 στο κλειστό του Βύρωνα και πήρε την πρόκριση στους «16» του Eurocup Women.

Η ομάδα της Καλτσίδου, «καθάρισε» την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο και με την Γουίντερμπερν να ηγείται, πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αθηναϊκός - Γιάιρις: Ο αγώνας

Οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν από 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Με την εξέλιξη του παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδου, ο Αθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του στην επίθεση και πήρε το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +6, (35-29), 20'.

 

Η ομάδα της Καλτσίδου, ήταν κυρίαρχη μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και χτύπησε την άμυνα της Γιάιρις, έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει τη διαφορά και να πάρει μεγάλο προβάδισμα, πηγαίνοντας μέχρι και στο +21.

Έχοντας το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα στην Ισπανία (75-80), ο Αθηναϊκός, έλεγξε τον ρυθμό καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου δεκάλεπτο και με όπλο του την άμυνα είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα , είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα και μετά από εύστοχο τρίποντο της Παυλοπούλου, ή διαφορά πήγε στο μέγιστο της τιμής της, (73-50), 38'.

MVP ήταν η Χόλι Γουίντερμπερν με 14 πόντους (4/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Επόμενος αντίπαλος για τον Αθηναϊκό η ουγγρική Σοπρόν.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51

Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca15:0821/333.33%1/250%0/10%0/00%-22-1---32
2Virag Takacs-Kiss07:4121/333.33%1/250%0/10%0/00%-221111--53
3Elena Tsineke *19:2773/650%3/560%0/10%1/1100%1125-2--179
4Evdokia Stamati02:1600/00%0/00%0/00%0/00%----1---2-
5Holly Winterburn *29:32144/944.44%0/20%4/757.14%2/2100%-3310512-2423
6Pinelopi Pavlopoulou20:4983/560%1/250%2/366.67%0/00%-2253---513
7Vasiliki Louka13:3162/540%2/540%0/00%2/2100%-22-2---125
8Ana Tadic *18:2963/742.86%3/742.86%0/00%0/00%38111211-1314
9Morgan Bertsch21:14105/771.43%5/771.43%0/00%0/00%1232-1211423
10Alexis Prince *19:0583/837.5%1/520%2/366.67%0/00%224--1--1024
11Robyn Parks *26:2994/944.44%3/475%1/520%0/00%1561-2-11945
12Borislava Hristova06:2010/10%0/10%0/00%1/250%-33--1---41
Team/Coaches112-1----
TOTAL2007329/6346.03%20/4247.62%9/2142.86%6/785.71%9334225151162-
Hozono Global JairisFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Txell Alarcon *25:4873/742.86%2/540%1/250%0/10%224121---164
4Alba Prieto18:3300/70%0/60%0/10%0/20%213331---8-4
6Aina Ayuso *25:0673/1030%2/633.33%1/425%0/00%1349322--1613
11Angela Mataix23:1331/333.33%0/20%1/1100%0/00%-44--1---94
11Matilda Ekh *23:2252/633.33%2/366.67%0/30%1/1100%12322-1--107
11Lou Lopez Senechal *26:1993/1127.27%2/540%1/616.67%2/540%123--3---17-2
11Aaronette Vonleh *19:5742/450%2/450%0/00%0/00%235-221--166
11Alba Alguacil Lozano01:0100/00%0/00%0/00%0/00%---------34
11Billie Massey20:03146/966.67%6/966.67%0/00%2/2100%257-1----618
11Kendra Chery16:3821/425%1/333.33%0/10%0/00%-22112---123
Team/Coaches1-1------
TOTAL2005121/6134.43%17/4339.53%4/1822.22%5/1145.45%1024341614116---

@Photo credits: eurokinissi, ( KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

