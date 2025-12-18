Αθηναϊκός - Γιάιρις 73-51: Με «όπλο» του την άμυνα σφράγισε την πρόκριση
Με όπλο του την άμυνα, ο Αθηναϊκός επικράτησε της Γιάιρις με 73-51 στο κλειστό του Βύρωνα και πήρε την πρόκριση στους «16» του Eurocup Women.
Η ομάδα της Καλτσίδου, «καθάρισε» την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο και με την Γουίντερμπερν να ηγείται, πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Αθηναϊκός - Γιάιρις: Ο αγώνας
Οι άμυνες κυριάρχησαν των επιθέσων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν από 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
Με την εξέλιξη του παιχνιδιού στη δεύτερη περίοδου, ο Αθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του στην επίθεση και πήρε το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +6, (35-29), 20'.
Η ομάδα της Καλτσίδου, ήταν κυρίαρχη μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και χτύπησε την άμυνα της Γιάιρις, έχοντας πολύ καλό ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει τη διαφορά και να πάρει μεγάλο προβάδισμα, πηγαίνοντας μέχρι και στο +21.
Έχοντας το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα στην Ισπανία (75-80), ο Αθηναϊκός, έλεγξε τον ρυθμό καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου δεκάλεπτο και με όπλο του την άμυνα είχε «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.
Τα τελευταία λεπτά του αγώνα , είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα και μετά από εύστοχο τρίποντο της Παυλοπούλου, ή διαφορά πήγε στο μέγιστο της τιμής της, (73-50), 38'.
MVP ήταν η Χόλι Γουίντερμπερν με 14 πόντους (4/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Επόμενος αντίπαλος για τον Αθηναϊκό η ουγγρική Σοπρόν.
Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51
|Athinaikos Qualco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Ivana Raca
|15:08
|2
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|3
|2
|2
|Virag Takacs-Kiss
|07:41
|2
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|-
|-5
|3
|3
|Elena Tsineke *
|19:27
|7
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|5
|-
|2
|-
|-
|17
|9
|4
|Evdokia Stamati
|02:16
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|2
|-
|5
|Holly Winterburn *
|29:32
|14
|4/9
|44.44%
|0/2
|0%
|4/7
|57.14%
|2/2
|100%
|-
|3
|3
|10
|5
|1
|2
|-
|24
|23
|6
|Pinelopi Pavlopoulou
|20:49
|8
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|5
|3
|-
|-
|-
|5
|13
|7
|Vasiliki Louka
|13:31
|6
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|-
|2
|-
|-
|-
|12
|5
|8
|Ana Tadic *
|18:29
|6
|3/7
|42.86%
|3/7
|42.86%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|8
|11
|1
|2
|1
|1
|-
|13
|14
|9
|Morgan Bertsch
|21:14
|10
|5/7
|71.43%
|5/7
|71.43%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|-
|1
|2
|1
|14
|23
|10
|Alexis Prince *
|19:05
|8
|3/8
|37.5%
|1/5
|20%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|-
|-
|1
|-
|-
|10
|24
|11
|Robyn Parks *
|26:29
|9
|4/9
|44.44%
|3/4
|75%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|-
|2
|-
|1
|19
|45
|12
|Borislava Hristova
|06:20
|1
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|3
|3
|-
|-
|1
|-
|-
|-4
|1
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|73
|29/63
|46.03%
|20/42
|47.62%
|9/21
|42.86%
|6/7
|85.71%
|9
|33
|42
|25
|15
|11
|6
|2
|-
|Hozono Global Jairis
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Txell Alarcon *
|25:48
|7
|3/7
|42.86%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|-
|-
|-16
|4
|4
|Alba Prieto
|18:33
|0
|0/7
|0%
|0/6
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2
|1
|3
|3
|3
|1
|-
|-
|-8
|-4
|6
|Aina Ayuso *
|25:06
|7
|3/10
|30%
|2/6
|33.33%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|9
|3
|2
|2
|-
|-16
|13
|11
|Angela Mataix
|23:13
|3
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|4
|4
|-
|-
|1
|-
|-
|-9
|4
|11
|Matilda Ekh *
|23:22
|5
|2/6
|33.33%
|2/3
|66.67%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|2
|2
|-
|1
|-
|-10
|7
|11
|Lou Lopez Senechal *
|26:19
|9
|3/11
|27.27%
|2/5
|40%
|1/6
|16.67%
|2/5
|40%
|1
|2
|3
|-
|-
|3
|-
|-
|-17
|-2
|11
|Aaronette Vonleh *
|19:57
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|-
|2
|2
|1
|-
|-16
|6
|11
|Alba Alguacil Lozano
|01:01
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|11
|Billie Massey
|20:03
|14
|6/9
|66.67%
|6/9
|66.67%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|-
|1
|-
|-
|-
|-6
|18
|11
|Kendra Chery
|16:38
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|1
|2
|-
|-
|-12
|3
|Team/Coaches
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|51
|21/61
|34.43%
|17/43
|39.53%
|4/18
|22.22%
|5/11
|45.45%
|10
|24
|34
|16
|14
|11
|6
|-
|-
|-
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.