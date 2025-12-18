Η Νόζια Γούλφολκ, ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στην πρόκριση του Ολυμπιακού στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 75-80 από την Έλιτζούρ Ραμλά, ωστόσο πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.

Η Νόζια Γούλφολκ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, πετυχαίνοντας επικό buzzer-beater σε «νεκρό» χρόνο και χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Το σκορ ήταν (73-80) με τις φιλοξενούμενες να έχουν ισοφαρίσει τη διαφορά από την πρώτη αναμέτρηση, (86-96) και 4.5 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού.

Η Γούλφολκ, πήρε την μπάλα στα χέρια της και από τον δεξί διάδρομο, ευστόχησε σε λέι απ και χάρισε την πρόκριση στις «ερυθρόλευκες».

Η Αμερικανίδα τελείωσε την αναμέτρηση, με 23 πόντους (8/12δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.