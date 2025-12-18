Ολυμπιακός: Το buzzer beater της Γούλφολκ
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 75-80 από την Έλιτζούρ Ραμλά, ωστόσο πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Eurocup Women.
Η Νόζια Γούλφολκ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια, πετυχαίνοντας επικό buzzer-beater σε «νεκρό» χρόνο και χάρισε την πρόκριση στον Ολυμπιακό.
Το σκορ ήταν (73-80) με τις φιλοξενούμενες να έχουν ισοφαρίσει τη διαφορά από την πρώτη αναμέτρηση, (86-96) και 4.5 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού.
Η Γούλφολκ, πήρε την μπάλα στα χέρια της και από τον δεξί διάδρομο, ευστόχησε σε λέι απ και χάρισε την πρόκριση στις «ερυθρόλευκες».
Η Αμερικανίδα τελείωσε την αναμέτρηση, με 23 πόντους (8/12δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.
Δείτε τη φάση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.