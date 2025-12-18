Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά 75-80: Έχασε αλλά κέρδισε την πρόκριση με buzzer beater της Γούλφολκ

Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά 75-80: Έχασε αλλά κέρδισε την πρόκριση με buzzer beater της Γούλφολκ

Newsroom
goulfolk

bet365

Ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε με 75-80 στο ΣΕΦ από τη Ελιτζούρ Ραμλά, αλλά πήρε την πρόκριση με επικό buzzer beater της Γούλφολκ στο φινάλε.

Σε ένα συναρπαστικό ματς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελιτζούρ Ραμλά (75-80), αλλά πήρε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup Women με buzzer beater της Γούλφολκ.

Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά: Ο αγώνας

Η Ελιτζούρ Ραμλά ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα.

Το υψηλό ποσοστό ευστοχίας της Ελιτζούρ Ραμλά από το τρίποντο, ήταν το στοιχείο που της έδωσε τη διαφορά από την αρχή του παιχνιδιού, (21-29), 12’

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε πρόβλημα στην επίθεσή του, έχοντας λάθος επιλογές και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα από το Ισραήλ και με εύστοχο τρίποντο της Μποσγανά έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (30-40), 28’.

 

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενες είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους και κρατούσαν τη διαφορά με το μέρος του, (44-52), 25’.

Προς το φινάλε της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και η διαφορά ξέφυγε, με τη Ελιτζούρ, να φτάνει έως το +15 (47-62), 27'

Η ομάδα της Δρακάκη, πραγματοποίησε ολική ανατροπή με πρωταγωνίστρια τη Γουόλφολκ που με εύστοχο δίποντο ισοφάρισε (68-68), 35', με το σερί του Ολυμπιακού να τρέχει (13-2).

Στα τελυταία λεπτά του αγώνα, η ισραηλινή ομάδα, πίεζε όλο και περισσότερο. Έχοντας το +5 υπέρ της, η Χέρμπερτ, ευστόχησε σε δύο βολές και ισοφάρισε τη διαφορά του πρώτου αγώνα. (73-80) και 4.5 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Οι «ερυθρόλευκες», είχαν την τελευταία κατοχή του αγώνα και η Γούλφολκ πέτυχε buzzer-beater, δίνοντας την πρόκτριση στην ομάδα του Πειραιά.

MVP ήταν η Νόζια Γούλφολκ, με 23 πόντους (8/12δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 34-42, 55-66, 75-80

Elitzur RamlaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Chelsea Nelson *26:1894/757.14%4/757.14%0/00%1/1100%224152---19
4Eden Rotberg *26:54124/850%2/366.67%2/540%2/2100%-44433---113
5Cheridene Green21:23144/580%4/580%0/00%6/6100%12315411315
14Lior Garzon *29:4862/540%0/00%2/540%0/00%-332211-38
15May Revahe12:3900/10%0/10%0/00%0/20%---2-11-3-1
16Ofir Kirshtien00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
18Tamar Aya Bar Gal00:4300/00%0/00%0/00%0/00%----1--1--
20Eleni Bosgana17:1783/742.86%2/2100%1/520%1/250%-55-4---68
21Mikiah Herbert-Harrigan *26:02144/757.14%2/450%2/366.67%4/4100%16714211519
24Arella Guirantes *38:56176/1060%5/771.43%1/333.33%4/944.44%-5562411617
Team / Coaches112------
TOTAL2008027/5054%19/2965.52%8/2138.1%18/2669.23%5283317261753-
OSFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou05:2300/20%0/20%0/00%0/00%-11-----3-19
9Ivana Jakubcova25:17125/1241.67%3/650%2/633.33%0/00%112-32--25
11Angeliki Nikolopoulou19:5821/250%1/1100%0/10%0/00%---4211-105
14Nausia Lache Woolfolk *32:32239/1656.25%8/1266.67%1/425%4/666.67%2574234--526
15Zafeirenia Karlafti24:1882/450%2/366.67%0/10%4/4100%11224-1-211
16Tijana Krivacevic *19:28133/650%3/650%0/00%7/1070%-44-4---111
18Ioanna Diela01:5700/00%0/00%0/00%0/00%-11-21--1--
21Eleanna Christinaki *31:0172/825%1/425%1/425%2/2100%-443-31--116
23Evgenia Kollatou *09:1900/20%0/00%0/20%0/00%----1---10-2-
40Ciera Johnson15:2583/475%3/475%0/00%2/2100%112-311--39
55Daniel Raber *12:2021/425%1/425%0/00%0/00%224141-1-84
77Panorea Ntala03:030
@Photo credits: eurokinissi, (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     