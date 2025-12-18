Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά 75-80: Έχασε αλλά κέρδισε την πρόκριση με buzzer beater της Γούλφολκ
Σε ένα συναρπαστικό ματς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελιτζούρ Ραμλά (75-80), αλλά πήρε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup Women με buzzer beater της Γούλφολκ.
Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά: Ο αγώνας
Η Ελιτζούρ Ραμλά ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα.
Το υψηλό ποσοστό ευστοχίας της Ελιτζούρ Ραμλά από το τρίποντο, ήταν το στοιχείο που της έδωσε τη διαφορά από την αρχή του παιχνιδιού, (21-29), 12’
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε πρόβλημα στην επίθεσή του, έχοντας λάθος επιλογές και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα από το Ισραήλ και με εύστοχο τρίποντο της Μποσγανά έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (30-40), 28’.
Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενες είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους και κρατούσαν τη διαφορά με το μέρος του, (44-52), 25’.
Προς το φινάλε της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και η διαφορά ξέφυγε, με τη Ελιτζούρ, να φτάνει έως το +15 (47-62), 27'
Η ομάδα της Δρακάκη, πραγματοποίησε ολική ανατροπή με πρωταγωνίστρια τη Γουόλφολκ που με εύστοχο δίποντο ισοφάρισε (68-68), 35', με το σερί του Ολυμπιακού να τρέχει (13-2).
Στα τελυταία λεπτά του αγώνα, η ισραηλινή ομάδα, πίεζε όλο και περισσότερο. Έχοντας το +5 υπέρ της, η Χέρμπερτ, ευστόχησε σε δύο βολές και ισοφάρισε τη διαφορά του πρώτου αγώνα. (73-80) και 4.5 δευτερόλεπτα να απομένουν.
Οι «ερυθρόλευκες», είχαν την τελευταία κατοχή του αγώνα και η Γούλφολκ πέτυχε buzzer-beater, δίνοντας την πρόκτριση στην ομάδα του Πειραιά.
MVP ήταν η Νόζια Γούλφολκ, με 23 πόντους (8/12δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 17-24, 34-42, 55-66, 75-80
|Elitzur Ramla
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|Chelsea Nelson *
|26:18
|9
|4/7
|57.14%
|4/7
|57.14%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|2
|4
|1
|5
|2
|-
|-
|-1
|9
|4
|Eden Rotberg *
|26:54
|12
|4/8
|50%
|2/3
|66.67%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|4
|3
|3
|-
|-
|-1
|13
|5
|Cheridene Green
|21:23
|14
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|1
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|1
|3
|15
|14
|Lior Garzon *
|29:48
|6
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|-
|3
|8
|15
|May Revahe
|12:39
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|-
|-
|-
|2
|-
|1
|1
|-
|3
|-1
|16
|Ofir Kirshtien
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Tamar Aya Bar Gal
|00:43
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1
|-
|-
|20
|Eleni Bosgana
|17:17
|8
|3/7
|42.86%
|2/2
|100%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|-
|5
|5
|-
|4
|-
|-
|-
|6
|8
|21
|Mikiah Herbert-Harrigan *
|26:02
|14
|4/7
|57.14%
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|4/4
|100%
|1
|6
|7
|1
|4
|2
|1
|1
|5
|19
|24
|Arella Guirantes *
|38:56
|17
|6/10
|60%
|5/7
|71.43%
|1/3
|33.33%
|4/9
|44.44%
|-
|5
|5
|6
|2
|4
|1
|1
|6
|17
|Team / Coaches
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|80
|27/50
|54%
|19/29
|65.52%
|8/21
|38.1%
|18/26
|69.23%
|5
|28
|33
|17
|26
|17
|5
|3
|-
|OSFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|7
|Anna Spyridopoulou
|05:23
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-3
|-1
|9
|9
|Ivana Jakubcova
|25:17
|12
|5/12
|41.67%
|3/6
|50%
|2/6
|33.33%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|3
|2
|-
|-
|2
|5
|11
|Angeliki Nikolopoulou
|19:58
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|-
|10
|5
|14
|Nausia Lache Woolfolk *
|32:32
|23
|9/16
|56.25%
|8/12
|66.67%
|1/4
|25%
|4/6
|66.67%
|2
|5
|7
|4
|2
|3
|4
|-
|-5
|26
|15
|Zafeirenia Karlafti
|24:18
|8
|2/4
|50%
|2/3
|66.67%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|2
|4
|-
|1
|-
|2
|11
|16
|Tijana Krivacevic *
|19:28
|13
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|7/10
|70%
|-
|4
|4
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|11
|18
|Ioanna Diela
|01:57
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|1
|-
|-1
|-
|-
|21
|Eleanna Christinaki *
|31:01
|7
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|3
|-
|3
|1
|-
|-11
|6
|23
|Evgenia Kollatou *
|09:19
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-10
|-2
|-
|40
|Ciera Johnson
|15:25
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|-
|3
|1
|1
|-
|-3
|9
|55
|Daniel Raber *
|12:20
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|4
|1
|-
|1
|-8
|4
|77
|Panorea Ntala
|03:03
|0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.