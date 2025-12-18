Ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε με 75-80 στο ΣΕΦ από τη Ελιτζούρ Ραμλά, αλλά πήρε την πρόκριση με επικό buzzer beater της Γούλφολκ στο φινάλε.

Σε ένα συναρπαστικό ματς, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελιτζούρ Ραμλά (75-80), αλλά πήρε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Eurocup Women με buzzer beater της Γούλφολκ.

Ολυμπιακός - Ελιτζούρ Ραμλά: Ο αγώνας

Η Ελιτζούρ Ραμλά ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα.

Το υψηλό ποσοστό ευστοχίας της Ελιτζούρ Ραμλά από το τρίποντο, ήταν το στοιχείο που της έδωσε τη διαφορά από την αρχή του παιχνιδιού, (21-29), 12’

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε πρόβλημα στην επίθεσή του, έχοντας λάθος επιλογές και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα από το Ισραήλ και με εύστοχο τρίποντο της Μποσγανά έστειλε τη διαφορά σε διψήφια τιμή (30-40), 28’.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενες είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους και κρατούσαν τη διαφορά με το μέρος του, (44-52), 25’.

Προς το φινάλε της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και η διαφορά ξέφυγε, με τη Ελιτζούρ, να φτάνει έως το +15 (47-62), 27'

Η ομάδα της Δρακάκη, πραγματοποίησε ολική ανατροπή με πρωταγωνίστρια τη Γουόλφολκ που με εύστοχο δίποντο ισοφάρισε (68-68), 35', με το σερί του Ολυμπιακού να τρέχει (13-2).

Στα τελυταία λεπτά του αγώνα, η ισραηλινή ομάδα, πίεζε όλο και περισσότερο. Έχοντας το +5 υπέρ της, η Χέρμπερτ, ευστόχησε σε δύο βολές και ισοφάρισε τη διαφορά του πρώτου αγώνα. (73-80) και 4.5 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Οι «ερυθρόλευκες», είχαν την τελευταία κατοχή του αγώνα και η Γούλφολκ πέτυχε buzzer-beater, δίνοντας την πρόκτριση στην ομάδα του Πειραιά.

MVP ήταν η Νόζια Γούλφολκ, με 23 πόντους (8/12δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 34-42, 55-66, 75-80

Elitzur Ramla FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Chelsea Nelson * 26:18 9 4/7 57.14% 4/7 57.14% 0/0 0% 1/1 100% 2 2 4 1 5 2 - - -1 9 4 Eden Rotberg * 26:54 12 4/8 50% 2/3 66.67% 2/5 40% 2/2 100% - 4 4 4 3 3 - - -1 13 5 Cheridene Green 21:23 14 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 6/6 100% 1 2 3 1 5 4 1 1 3 15 14 Lior Garzon * 29:48 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% - 3 3 2 2 1 1 - 3 8 15 May Revahe 12:39 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% - - - 2 - 1 1 - 3 -1 16 Ofir Kirshtien 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 18 Tamar Aya Bar Gal 00:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - 1 - - 20 Eleni Bosgana 17:17 8 3/7 42.86% 2/2 100% 1/5 20% 1/2 50% - 5 5 - 4 - - - 6 8 21 Mikiah Herbert-Harrigan * 26:02 14 4/7 57.14% 2/4 50% 2/3 66.67% 4/4 100% 1 6 7 1 4 2 1 1 5 19 24 Arella Guirantes * 38:56 17 6/10 60% 5/7 71.43% 1/3 33.33% 4/9 44.44% - 5 5 6 2 4 1 1 6 17 Team / Coaches 1 1 2 - - - - - - TOTAL 200 80 27/50 54% 19/29 65.52% 8/21 38.1% 18/26 69.23% 5 28 33 17 26 17 5 3 -