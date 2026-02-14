Ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία αλλαγή στο ρόστερ του για τη regular season της Stoiximan GBL τοποθετώντας τον Φρανκ Νιλικίνα στη λίστα των ξένων.

O Oλυμπιακός πραγματοποίησε μία αλλαγή ενόψει της Stoiximan GBL αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδας που ακολουθεί, η οποία μάλιστα είναι και η τελευταία που έχει δικαίωμα να κάνει έως το φινάλε της regular season του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, αντικατέστησε τον τραυματία Κόρι Τζόσεφ από τον Φρανκ Νιλικίνα στη λίστα των 8 ξένων, από τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει τους έξι. Η λίστα αποτελείται από τους: Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα άλλης μίας αλλαγής πριν την έναρξη των playoffs και μιας τελευταίας πριν τους τελικούς της Stoiximan GBL.