Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε του Αμύντα με 92-57 για την 19η αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και «διέλυσε» τον Αμύντα με 92-57 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Φρόσω Δρακάκη συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων και έχοντας ως κορυφαία την Τζόνσον (18π) και την Καρλάφτη (16π.), μπόρεσε να επικρατήσει με 35 πόντους διαφορά, φτάνοντας τις 14 νίκες. Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Γκίλντεϊ με 15 πόντους!

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-28, 73-42, 92-57

Ολυμπιακός-Αμύντας 92-57

Διαιτητές: Σκουλαρίκης-Αλεξόπουλος Π.-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 18-12, 46-28, 73-42, 92-57

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Γιακούμπκοβα 13(1), Νικολοπούλου 5, Καρλάφτη 16(4), Κριβάσεβιτς 14, Δίελα 4, Μπενέκη 5(1), Κολλάτου 13(3), Τζόνσον 18(1), Ράμπερ 4, Ντάλα.

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 15(1), Μαργώνη 3(1), Κοντογιάννη, Καπουρίτη, Κατσαμούρη 2, Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 9(1). Μάγκλαρη, Χάντερ 3(1), Μόρτενσεν 12(2), Νάτσκου 13(1).