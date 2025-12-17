Άρης και Πανιώνιος κοντράρονται με Χάμπουργκ Τάουερς και Ουλμ αντίστοιχα στο Eurocup. Που θα δείτε τα ματς.

Ο Άρης ψάχνει το διπλό στη Γερμανία κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου στο Eurocup, τους Χάμπουργκ Τάουερς (20:30, Novasports 4) για την 11η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα της Μίλιτσιτς έχει 5 νίκες και 5 ήττες στον όμιλο, ενώ οι Γερμανοί απογοητεύουν καθώς δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα ροζ φύλλο αγώνα. Στο 0-10!.

Από τη πλευρά του ο Πανιώνιος υποδέχεται την Ουλμ (20:30, Novasports 5) και ψάχνει μια νίκη που θα του δώσει ψυχολογία μα πάνω από όλα ηρεμία σε μια σεζόν που δεν κυλάει καθόλου καλά για τον σύλλογο της Νέας Σμύρνης.

Κάκιστο ξεκίνημα οι κυανέρυθροι και βρίσκονται στην τελευτάια θέση του ομίλου με 1 νίκη και 9 ήττες. Από την άλλη η Ουλμ έχει 4 νίκες αλλά και 6 ήττες.