Εκατοντάδες φίλων του Άρη θα βρεθούν στην Inselpark Arena του Αμβούργου για τον αγώνα με τη γερμανική ομάδα η οποία μόλις προχθές έκανε την πρώτη νίκη της στη σεζόν!

Προς το παρόν, ούτε στην ΚΑΕ Άρης μπορούν να τοποθετηθούν με ακρίβεια σχετικά με τον αριθμό των φίλων της ομάδας που θα βρεθούν στις κερκίδες της Inslelpark Arena στον αγώνα με το Αμβούργου καθώς εκτός των 320 εισιτηρίων που διέθεσαν οι «κίτρινοι», ήδη γνωρίζουν ότι αρκετοί φρόντισαν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους αγοράζοντας μέσω του τρόπου διάθεσης αυτών από τη γερμανική ομάδα. Υπό αυτό το πρίσμα, εικάζεται ότι θα βρεθεί (τουλάχιστον) διπλάσιος αριθμός φίλων του Άρη σ’ ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρακτήρα «τελικού» απέναντι σε μια ομάδα η οποία μόλις προχθές έκανε την παρθενική νίκη της στη σεζόν!

Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό και προφανώς αντιπροσωπευτικό της κατάστασης στο Αμβούργο το οποίο μέχρι πρότινος είχε 0-8 στη Γερμανία και 0-10 στο Eurocup μετρώντας επίσης και μια ήττα στο πλαίσιο του Κυπέλλου Γερμανίας. Αυτό το 0-19 «έσπασε» την περασμένη Κυριακή, μάλλον απρόσμενα, καθώς η γερμανική ομάδα διέλυσε την Άλμπα Βερολίνου με 99-80 με πρωταγωνιστή τον Ελ Τζέι Θορπ (28π.) αλλά και τον 21χρονο Γάλλο σέντερ, Ζακαρί Περίν, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και είναι δεδομένο ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα απασχολήσει αρκετές ομάδες με υψηλότερους αγωνιστικούς στόχους.

Στο Eurocup, το Αμβούργο έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης καθώς βάσει της αγωνιστικής δυναμικής του αλλά και του απόλυτου μηδέν – έπειτα από δέκα αγωνιστικές – είναι αδύνατο να διεκδικήσει θέση στην τετράδα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ζημιές μπορεί να κάνει κι αυτή θα προσπαθήσει να αποφύγει ο Άρης στην αυριανή αναμέτρηση. Αυτή τη στιγμή οι «κίτρινοι» ισοβαθμούν με τις Κλουζ, Μανρέσα και Νεπτούνας με ρεκόρ 5-5. Από τις δύο πρώτες ηττήθηκαν εντός έδρας, αντιθέτως επικράτησαν της τελευταίας στη Λιθουανία. Ο αγώνας με το Αμβούργο είναι από αυτούς που έχουν στον προϋπολογισμό τους και στην πραγματικότητα η νίκη είναι απαραίτητη ενόψει και του δύσκολου προγράμματος που θα διαχειριστούν στις επόμενες αγωνιστικές. Για την ακρίβεια αυτό περιλαμβάνει τις εντός έδρας αναμετρήσεις με Τσεντεβίτα Ολίμπια (30/12), Χαποέλ Ιερουσαλήμ (14/1) και τις αντίστοιχες εκτός με Μανρέσα (6/1), Σλασκ (20/1).