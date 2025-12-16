Μίλιτσιτς: «Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα»

Ο Άρης αντιμετωπίζει (17/12, 20:30) εκτός έδρας το Αμβούργο για την 11η αγωνιστική του Eurocup και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα κρίνουν τον αγώνα.

Οι «κίτρινοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί των νικών και παράλληλα να κάνουν βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup απέναντι στο Αμβούργο το οποίο μόλις προχθές (14/12) πέτυχε την παρθενική νίκη του στη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις. Ξέρουν επίσης ότι θα έχουν την υποστήριξη εκατοντάδων φιλάθλων τους. «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία δεν έχει κερδίσει στη διοργάνωση αλλά είναι επικίνδυνη και το απέδειξε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο Eurocup. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασιστικοί από το ξεκίνημα του αγώνα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, κυρίως όμως να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού μη επιτρέποντας στο Αμβούργο να σκοράρει εύκολους πόντους. Είναι αλήθεια ότι ως ομάδα παρουσιάζουμε βελτίωση αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πρέπει να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης σαν γκρουπ», είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Στην αποστολή των «κίτρινων» συμπεριλήφθηκε και ο Τζέικ Φόρεστερ ο οποίος είχε κοπεί από την «εξάδα» των ξένων στον αγώνα με τον Ηρακλή. «Είναι κομβικό παιχνίδι για μας. Πολλοί μπορεί να δουν απλά ότι το Αμβούργο δεν έχει νίκη στη διοργάνωση, αλλά διαθέτει καλή ομάδα και μπορεί να μας προκαλέσει ζημιά αν δεν τους σεβαστούμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε το τακτικό πλάνο και παράλληλα να έχουμε συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», είπε ο Αμερικανός σέντερ.