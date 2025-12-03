Μήτρου Λονγκ: «Ευλογημένος που έπαιξα στην Εθνική»

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ στάθηκε στην παρθενική παρουσία του στην Εθνική ομάδα αλλά και στον αγώνα (4/12) του Άρη με την Κλουζ.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ του Άρη ρωτήθηκε για την παρθενική συμμετοχή του με το εθνόσημο περιγράφοντας τα συναισθήματά του. «Ήταν υπέροχη εμπειρία. Από παιδί με την μητέρα μου και τον αδελφό μου συζητούσαμε σχετικά με αυτή την ευκαιρία. Ο Σπανούλης και ο Ζήσης με προσέγγισαν μου είπαν ότι θέλουν να παίξω. Μόλις φόρεσα τη φανέλα και βγήκα από τα αποδυτήρια κατάλαβα πόσο μεγάλο είναι αυτό. Δεν έχει να κάνει με τους προσωπικούς στόχους ή την εμφάνιση, έχει να κάνει με τη νίκη. Να κάνουμε έναν λαό και μια χώρα περήφανη. Ευχαριστώ τον προπονητή που με εμπιστεύτηκε και είναι κάτι που δεν θα το άλλαζα με τίποτα», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για τη μητέρα του. «Σίγουρα ήταν συγκινημένη. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Είχα την ευκαιρία να παίξω στην εθνική Καναδά., αλλά δεν το ήθελα. Ήθελα να παίξω στην Ελλάδα για την μητέρα μου και την οικογένεια μου».

Σχετικά με τον αγώνα του Άρη απέναντι στην Κλουζ, αναφέρθηκε στην άμυνα αλλά και στον έλεγχο του ρυθμού. «Πρέπει να παίξουμε σκληρή άμυνα. Σε αυτό βασιζόμαστε. Είχε καλούς παίκτες, αλλά κι εμείς, ειδικά με τα καινούργια παιδιά. Το κλειδί θα είναι να δώσουμε 100%, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας. Όλα ξεκινούν από τη άμυνα και πρέπει να παίξουμε σκληρά».