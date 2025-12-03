Μίλιτσιτς: «Κλειδί είναι η άμυνα»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς εμφανίστηκε προβληματισμένος για την κατάσταση υγείας συγκεκριμένων παικτών του ενώ στάθηκε στην αξία της άμυνας ενόψει του αγώνα (4/12) με την Κλουζ.

Ο Πολωνός προπονητής του Άρη δεν θέλησε να αναφέρει τα ονόματα των παικτών του οι οποίοι είναι αμφίβολοι ενόψει του αγώνα με την Κλουζ, πέραν της δεδομένης απουσίας του Μπριν Φορμπς. «Υπάρχουν παίκτες με ερωτηματικά, αλλά δεν θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες», είπε και αναφέρθηκε στο παιχνίδι. «Είναι αρκετά δύσκολο. Η Κλουζ έχει κυρίως ξένους παίκτες. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Δεν είναι ιδανική κατάσταση. Υπάρχουν ερωτηματικά, θα δούμε ποιοι θα παίξουν. Το κλειδί για μας θα είναι η άμυνα, να τους περιορίσουμε, να μην τους αφήσουμε χώρους, να παίξουν γρήγορα. Αν εμείς καταφέρουμε να συνδυάσουμε την σκληρή αμυντική τακτική με την ταχύτητα, θα είναι καλό».

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς εστίασε στην αξία ελέγχου του ρυθμού του αγώνα. «Δεν είναι δύσκολο, ξέρουμε πως παίζουν, την ατομική ποιότητα το στιλ παιχνιδιού. Θέλουμε να ελέγξουμε το τέμπο, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην επίθεση, να είμαστε εύστοχοι και να τρέξουμε στην άμυνα. Να αμυνθούμε έξυπνα και να μην επιτρέψουμε τον αντίπαλο να κάνει το δικό του παιχνίδι».