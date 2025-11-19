Ο Ηλίας Ζούρος εξέφρασε την απογοήτευσή του μετά τη 14η συνεχόμενη ήττα του Πανιωνίου.

Ο Πανιώνιος φιλοξένησε τη Λιετκαμπέλις για την 8η αγωνιστική του EuroCup στη Γλυφάδα ψάχνοντας την πρώτη του νίκη μετά από 13 αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο ο κατήφορος συνεχίστηκε για τους «κυανέρυθρους» που ηττήθηκαν με 72-79.

Ο Ηλίας Ζούρος μίλησε με λακωνικό τρόπο μετά τη 14η σερί ήττα της ομάδας της Νέας Σμύρνης και το 1-6 στο EuroCup.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στη Λιετκαμπέλις για τη νίκη. Χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Δυστυχώς παίζουμε υπό μεγάλη πίεση. Ελπίζω από το επόμενο παιχνίδι να αρχίσουμε να κερδίζουμε