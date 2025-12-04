Συνάντηση με τον υπουργού αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση, είχε το απόγευμα της Τετάρτης (03/12), ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου.

Ο ένας εκ των προέδρων του Πανιωνίου, Παναγιώτης Ηλιάδης, μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου, που αποτελεί GM της ομάδας, συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (03/12), με τον Yπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση.

Πιο αναλυτικά, οι τρεις άνδρες, συζήτησαν, γύρω από θέματα που αφορούν το μέλλον του αθλητισμού στη χώρα μας, καθώς και για την πορεία του Πανιωνίου τη φετινή χρονιά σε Stoiximan Basket League και Eurocup.

Επιπλέον, στο «τραπέζι» ειπώθηκε και η χρηματοδότηση που αφορά το θέμα των υποδομών, όπου ο αρμόδιος Yπουργός έδειξε πολύ έντονο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Πανιωνίου:

«Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) ο εκ των προέδρων της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel, Παναγιώτης Ηλιάδης και ο General Manager της ΚΑΕ και κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, Φάνης Χριστοδούλου.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πορεία και το μέλλον του Αθλητισμού στην χώρα μας όπως και τον σημαντικό ρόλο του Πανιωνίου σε αυτή την διαδρομή.

Πέραν τούτων συζητήθηκε η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά θέματα υποδομών, για τα οποία ο κ.Βρούτσης ενημερώθηκε διεξοδικά κι έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο Υπουργός ενημέρωσε για την οργανωτική μεταρρύθμιση στον χώρο, με την ψηφιακή πλατφόρμα e-Kouros που παρέχει ακριβή στοιχεία για την δυναμική του Αθλητισμού στην Ελλάδα».