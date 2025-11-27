Τέλος ο ΝτεΣιλντς από τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Κέρον ΝτεΣιλντς, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στους «κυανέρυθρους».

Η συνεργασία του Πανιωνίου με τον Κέρον ΝτεΣίλντς ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 27/11, με τον «Ιστορικό» να ανακοινώνει την αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο ΝτεΣίλντς είχε αποκτηθεί από τον Πανιώνιο στις αρχές Νοεμβρίου, μετά τον τραυματισμό του Μιχάλη Λούντζη, προκειμένου να ενισχύσει την περιφέρεια των «κυανέρυθρων».

Ο Αμερικανός σημείωσε 14.3 πόντους, 3.3 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 3 συμμετοχές στο EuroCup. Σε ό,τι αφορά τη Stoiximan GBL, είχε 9.5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε 2 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Keron DeShields.

Ευχαριστούμε τον Keron DeShields για την παρουσία του στην ομάδα και την βοήθεια που προσέφερε όλο αυτό το διάστημα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.