Περιστέρι και Πανιώνιος αγωνίστηκαν στο «Ανδρέας Παπανδρέου» σε φιλικό τεστ, στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Η διακοπή των πρωταθλημάτων ελέω των προκριματικών του MundoBasket 2027, αναγκάζει τις ομάδες να δώσουν φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, ώστε να διατηρήσουν τον ρυθμό τους. Περιστέρι και Πανιώνιος αγωνίστηκαν στο «Ανδρέας Παπανδρέου» το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11), σε ένα παιχνίδι που δεν κρατήθηκε σκορ.

Βασίλης Ξανθόπουλος και Ηλίας Ζούρος δοκίμασαν σχήματα και συστήματα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με το Περιστέρι να μην έχει διαθέσιμους τους Αλβάρο Καρντένας και Δημήτρη Κακλαμανάκη, που αγωνίζονται με την Ισπανία και την Ελλάδα αντίστοιχα στα προκριματικά του MundoBasket. Από τον Πανιώνιο δεν αγωνίστηκε ο Ματ Λιούις, που αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού. Ενώ φυσικά απών ήταν και ο Γιώργος Τσαλμπούρης, που επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη με την αποστολή της Εθνικής και παρακολούθησε από κοντά το ματς.