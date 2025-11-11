Πανιώνιος: Με τον κόσμο του στο Λονδίνο, δεν ταξίδεψε ο Γκίκας

H αποστολή του Πανιωνίου αναχώρησε για Λονδίνο, όπου θα έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου του.

Ο Πανιώνιος θα παίξει με τους London Lions την Τετάρτη στις 21:30 για την 7η αγωνιστική του Eurocup. Η αποστολή αναχώρησε για την πρωτεύουσα της Αγγλίας, εκεί όπου θα έχει μαζί της και τη συμπαράσταση του κόσμου της. Μαζί με την αποστολή ταξιδεύουν μεμονωμένα αρκετοί οπαδοί, ενώ πάνω από 200 άτομα βρίσκονται ήδη στο Λονδίνο.

H αποστολή του Πανιωνίου Cosmorama Travel αναχώρησε για το Λονδίνο το πρωί της Τρίτης (11/11) ενόψει της αναμέτρησης με τους London Lions την Τετάρτη (12/11-21:30).

Για την 7η αγωνιστική του ΒΚΤ EuroCup ο Πανιώνιος Cosmorama Travel θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο τους London Lions. Ο Ηλίας Ζούρος έχει στην αποστολή 12 παίκτες ενώ στην Αθήνα εμειναν οι τραυματίες Νίκος Γκίκας, Tyler Wahl και Μιχάλης Λούντζης.

Ο αρχηγός του Πανιωνίου, Νίκος Γκίκας αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά την προπόνηση της Δευτέρας (10/11). Κατόπιν των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό.

Ο Tyler Wahl θα συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα στην Αθήνα όσο η ομάδα θα βρίσκεται στο Λονδίνο.