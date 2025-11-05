Μίλιτσιτς: «Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αφήνουμε την καρδιά μας στο γήπεδο»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πολωνική ιστοσελίδα, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για τις πρώτες ημέρες του στον Άρη παράλληλα των στόχων της ομάδας αλλά και των αγωνιστικών προτεραιοτήτων.

Ο 49χρονος τεχνικός του Άρη παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «super-basket.pl» αποκαλύπτοντας αρχικά ότι είχε συζητήσει με τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας και το περασμένο καλοκαίρι. «Είχα μιλήσει με τον Άρη και το καλοκαίρι, τότε όμως υπήρχε η εθνική δέσμευση (σ. σ. εθνική Πολωνίας). Παράλληλα, ο Νίκος Ζήσης εργάζεται και στην Εθνική Ελλάδας. Το κλαμπ ήταν σε διαδικασία ιδιοκτησιακής αλλαγής φτιάχνοντας ένα καινούργιο project και η διοίκηση δεν ήθελε την απουσία δύο (κομβικών) προσώπων την ίδια στιγμή. Ο Άρης είναι ένα κλαμπ με σπουδαία ιστορία και ισχυρό πλάνο για τη μελλοντική επιτυχία. Αυτό ταιριάζει απόλυτα και στη δική μου φιλοδοξία. Είναι αυτονόητο ότι καμία ομάδα δεν αλλάζει προπονητή όταν όλα πάνε θετικά. Στον Άρη έχουμε τη συμμετοχή στο Eurocup, ένα σεβαστό μπάτζετ παράλληλα των καλών συνθηκών εργασίας και θεωρώ ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Αυτό που μένει είναι τα αποτελέσματα».

Εκεί ρωτήθηκε για τα πρώτα συμπεράσματά του επί του αγωνιστικού. «Πρώτος στόχος είναι η βελτίωση της άμυνας. Είναι αναγκαίο να αποκτήσουμε χαρακτήρα στην άμυνα και είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε αυτή την ανάγκη. Τακτικά, είναι εξίσου απαραίτητο να εισάγουμε αρκετές προσαρμογές. Στην επίθεση πρέπει να προσθέσουμε κάποια απλά plays. Πρέπει επίσης να μάθω καλύτερα τις ικανότητες των παικτών μου γιατί θα παίξουν ρόλο στις αποφάσεις για το ρόστερ. Πριν όμως πάμε σε διαδικασία αλλαγών πρέπει να αποκτήσω σαφή εικόνα του τί μπορεί να κάνει ο καθένας».

Σχετικά με την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι και την ατμόσφαιρα, σημείωσε ότι… «υπάρχει πίεση από τον κόσμο σε όλη την ομάδα. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να σου δοθεί η ευκαιρία να παίξεις γι’ αυτούς τους οπαδούς. Αναμφίβολα, η ήττα στο ντέρμπι διαμόρφωσε τη διάθεση των οπαδών. Είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και θα κάνω τα πάντα για να παίζει η ομάδα πάνω από τις δυνατότητές της. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνουμε την καρδιά μας στο γήπεδο».

Αναφέρθηκε επίσης στον αποψινό (20:00) αγώνα με τη Σλασκ Βρότσλαβ. «Η Σλασκ έχει αλλάξει στιλ παιχνιδιού σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια… Έχουν εισάγει διάφορες αμυντικές τακτικές μέσα στις οποίες είναι και η ζώνη. Η δική μου ομάδα χτίστηκε από μηδενική βάση και συγκεντρωνόμαστε περισσότερο σ’ αυτά που εμείς πρέπει να κάνουμε», για να αναφερθεί στις αλλαγές. «Η διοίκηση έχει ανάψει το πράσινο φως για αλλαγές. Στην Ελλάδα έχεις τη δυνατότητα να έχεις επτά ή και οκτώ ξένους παίκτες και τη δυνατότητα επιλογής έξι εξ’ αυτών σε κάθε αγώνα. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε την αγορά και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Είναι όμως περιορισμένος ο αριθμός των διαθέσιμων παικτών και ο προϋπολογισμός μας είναι συγκεκριμένος».

Σε ερώτηση για τον Μιχάλ Σοκολόβσκι κι αν υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτησή του απάντησε ότι… «παρακαλώ καταλάβετε ότι δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο για μεταγραφές. Είμαστε σε αναζήτηση παικτών και συγκεκριμένων στοιχείων παιχνιδιού», είπε.