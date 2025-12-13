GBL: Που θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκού και Ηρακλή-Άρη
Με τέσσερα ματς θα «σερβιριστεί» το πρώτο πιάτο της 10ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL. Τα μάτια θα είναι στραμμένα σε δύο γήπεδα κυρίως καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μεγάλα ματς.
Στο Ιβανώφειο θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Ηρακλή και Άρη, το οποίο θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας θα διεξαχθεί στην SUNEL Arena των Άνω Λιοσίων όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Τζάμπολ στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση και πάλι από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας. Στο νησί των ανέμων η γηπεδούχος Μύκονος θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα (16:00) ενώ στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα θα παίξουν Πανιώνιος και Προμηθέας Πάτρας. Και τα δύο αυτά παιχνίδια θα μεταδοθούν από το ERTSPORTS 1.
Το πρόγραμμα (10η αγωνιστική)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
- 16:00 Ηρακλής - Αρης (ΕΡΤ2 Σπορ)
- 16:00 Μύκονος - Καρδίτσα (ERTSPORTS 1)
- 18:15 Πανιώνιος - Προμηθέας (ERTSPORTS 1)
- 20:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
- 13:00 Μαρούσι - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)
- 16:00 Περιστέρι - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 Σπορ)
Η κατάταξη στην Stoiximan GBL
- Ολυμπιακός 9-0
- Παναθηναϊκός 7-1
- ΠΑΟΚ 6-2
- Περιστέρι 5-3
- ΑΕΚ 5-3
- Προμηθέας 4-5
- Ηρακλής 4-4
- Καρδίτσα 3-5
- Άρης 3-5
- Μύκονος 3-5
- Κολοσσός 2-7
- Μαρούσι 2-6
- Πανιώνιος 1-8
