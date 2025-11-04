Πανιώνιος: Δύσκολη αποστολή στην Άγκυρα κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ
Πέρασε ένας μήνας από τότε που ο Πανιώνιος κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης, είτε στην Stoiximan GBL είτε στο Eurocup.
Συγκεκριμένα ήταν η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων όταν και είχε επικρατησει της Κέμνιτζ στο κλειστό της Γλυφάδας με 89-86 στην παράταση.
Έκτοτε έχει μετρήσει εννέα σερί ήττες, πέντε για το εγχώριο πρωτάθλημα όπου παραμένει χωρίς νίκη (0-5) και άλλες τέσσερις στο Eurocup.
Και έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Άγκυρα, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί από την Τουρκ Τέλεκομ.
Την αποστολή ακολούθησε και ο Κώστας Γόντικας ο οποίος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τα «κυανέρυθρα» ενώ έχει αποκτηθεί επίσης και ο Αμερικανός, Κερόν ΝτεΣίλντς.
Βέβαια η αποστολή του Πανιωνίου ταξίδεψε στην Τουρκία με πολλά προβλήματα καθώς είναι εκτός οι Τζορτζ Πάπας, Γουόλ, Χαντς, Λούντζης και Πατρίκης,
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
