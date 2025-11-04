Ο Πανιώνιος φιλοξενείται στην Άγκυρα από την Τουρκ Τέλεκομ για την 6η αγωνιστική του Eurocup με στόχο να επαναφέρει το καλό κλίμα στις τάξεις της ομάδας.

Πέρασε ένας μήνας από τότε που ο Πανιώνιος κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης, είτε στην Stoiximan GBL είτε στο Eurocup.

Συγκεκριμένα ήταν η πρεμιέρα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων όταν και είχε επικρατησει της Κέμνιτζ στο κλειστό της Γλυφάδας με 89-86 στην παράταση.

Έκτοτε έχει μετρήσει εννέα σερί ήττες, πέντε για το εγχώριο πρωτάθλημα όπου παραμένει χωρίς νίκη (0-5) και άλλες τέσσερις στο Eurocup.

Και έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Άγκυρα, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί από την Τουρκ Τέλεκομ.

Την αποστολή ακολούθησε και ο Κώστας Γόντικας ο οποίος αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τα «κυανέρυθρα» ενώ έχει αποκτηθεί επίσης και ο Αμερικανός, Κερόν ΝτεΣίλντς.

Βέβαια η αποστολή του Πανιωνίου ταξίδεψε στην Τουρκία με πολλά προβλήματα καθώς είναι εκτός οι Τζορτζ Πάπας, Γουόλ, Χαντς, Λούντζης και Πατρίκης,

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.