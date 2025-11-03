Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Γόντικα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.

Παίκτης του Πανιωνίου θα είναι ο Κώστας Γόντικας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο 31χρονος σέντερ ξεκίνησε τη χρονιά στην Ισλανδία και συγκεκριμένα στην Thor Thorlakshonfn, έχοντας σε πέντε αγώνες 14 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ μ.ο.

Μάλιστα, ο νεοαποκτηθέντας παίκτης του των Νεοσμυρνιωτών, πραγματοποίησε χθες (2/11) την πρώτη του προπόνηση και βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ενόψει του παιχνιδιού με την Τουρκ Τέλεκομ (4/11, 18:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωσαη της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA ανακοινώνει ότι ο αθλητής Κώστας Γόντικας εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας.

Ο Κώστας Γόντικας γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1994 κι έχει ύψος 2,06 μέτρα. Πριν αρχίσει την επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε στην 3η κατηγορία του NCAA με τους New York Violets.

Το καλοκαίρι του 2016 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας εκείνη τη σεζόν. Την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πάτρας στην Α2 κατηγορία (12,6 πόντοι- 6,7 ριμπάουντ) και την περίοδο 2018-2019 επέστρεψε στην GBL με τη φανέλα του Ηφαίστου Λήμνου (3,3 πόντοι- 2 ριμπάουντ).

Το Περιστέρι ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του (2,8 πόντοι- 1,2 ριμπάουντ) ενώ ακολούθησαν οι ΑΕΚ (4,1 πόντοι- 2,4 ριμπάουντ), ο Ιωνικός Νίκαιας (9,1 πόντοι- 5,9 ριμπάουντ), η ρουμανική Pitesti (11 πόντοι- 4,5 ριμπάουντ), ξανά η ΑΕΚ (5 πόντοι- 1,7 ριμπάουντ), η Καρδίτσα (4 πόντοι- 3,2 ριμπάουντ) ο Κολοσσός Ρόδου (3,1 πόντοι- 2,8 ριμπάουντ).

Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στο Λαύριο (7,6 πόντοι- 3,6 ριμπάουντ την περίοδο 2023-2024 και 6,7 πόντοι- 3,9 ριμπάουντ την περίοδο 2024-2025).

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο άρχισε στην Ισλανδία και συγκεκριμένα στην Thor Thorlakshofn όπου σε 5 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους- 5,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 ενώ ήταν μέλος των Εθνικών ομάδων U18 και U20.

Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας τον Κώστα Γόντικα ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με την ομάδα.»



