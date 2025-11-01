Πανιώνιος: Συμφώνησε με Γόντικα, άμεσα στην Ελλάδα ο παίκτης
Σε συμφωνία έφτασε ο Πανιώνιος και ο Κωστής Γόντικας, με τον 31χρονο Έλληνα σέντερ να αφήνει πίσω του το πέρασμα από την Ισλανδία.
Η πλευρά του Πανιωνίου και του παίκτη συμφώνησαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) και ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.
Οι «κυανέρυθροι» θα καταβάλουν και Buy out ώστε να τον κάνουν δικό τους. Ο Γόντικας πραγματοποιούσε σπουδαίες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, μετρώντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1.5 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ το σημαντικότερο είναι πως έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον περσινό τραυματισμό, αφού πατά παρκέ κατά μέσο όρο για 33,5 λεπτά.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ηλίας Ζούρος έχει συνεργαστεί ξανά με τον συγκεκριμένο παίκτη, στο Περιστέρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.