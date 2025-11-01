Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει ο Γόντικας, καθώς συμφώνησε με τον Πανιώνιο.

Σε συμφωνία έφτασε ο Πανιώνιος και ο Κωστής Γόντικας, με τον 31χρονο Έλληνα σέντερ να αφήνει πίσω του το πέρασμα από την Ισλανδία.

Η πλευρά του Πανιωνίου και του παίκτη συμφώνησαν το βράδυ της Παρασκευής (31/10) και ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Οι «κυανέρυθροι» θα καταβάλουν και Buy out ώστε να τον κάνουν δικό τους. Ο Γόντικας πραγματοποιούσε σπουδαίες εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, μετρώντας 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1.5 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ το σημαντικότερο είναι πως έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον περσινό τραυματισμό, αφού πατά παρκέ κατά μέσο όρο για 33,5 λεπτά.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ηλίας Ζούρος έχει συνεργαστεί ξανά με τον συγκεκριμένο παίκτη, στο Περιστέρι.