Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς 79-78: Με σούπερ Τέιλορ και... clutch Λιούις

Γιώργος Κούβαρης
Με σερί 6-0 στο τελευταίο δίλεπτο και με 2/2 βολές του Ματ Λιούις στα 0.9'' ο Πανιώνιος έφτασε σε μια νίκη ψυχολογίας απέναντι στους Λόντον Λάιονς με 79-78 λίγο πριν από το ματς «ζωής και θανάτου» στο Μαρούσι.

Μπορεί το ευρωπαϊκό όνειρο να έχει χαθεί για τον Πανιώνιο αλλά κάθε νίκη που σημειώνει είναι και νίκη ψυχολογίας. Ειδικά εάν έρχεται με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε απέναντι στους Λόντον Λάιονς, καθώς γύρισε ένα σχεδόν χαμένο παιχνίδι με σερί 6-0 στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα.

Με κορυφαίο τον Μπράντον Τέιλορ (20π., 7ασ. σε 30:22') και τον Ματ Λιούις να έχει κρύο αίμα στα τελευταία 0.9'' πριν από το τέλος ευστοχώντας σε δύο βολές, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στην τελική επικράτηση και πήραν ψυχολογία ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα για την Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Πανιώνιος - Λόντον Τάουερς: Ο αγώνας

Η αγγλική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, πατούσε καλύτερα στο παρκέ και έχοντας ωςς καλύτερο τον Μπράουν Τζούνιορ, βρέθηκε να προηγείται με 10 πόντους διαφορά (9-19) και να τη διατηρεί στις διψήφιες παρυφές (15-24 στο 8') λίγο πριν από το τέλος του α' δεκαλέπτου (17-24). Έως και τα μέσα της 3ης περιόδου το σκηνικό δεν άλλαξε στο παιχνίδι 28-36) αλλά με τους Κρούζερ και Τόμασον ο Πανιώνιος «ροκάνισε» την διαφορά, ισοφάρισε στους 38 πόντους πριν κλείσει το ημίχρονο στο 38-41 υπέρ των Βρετανών.

Ο Πανιώνιος ήταν άκρως ανταγωνιστικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και μάλιστα κατάφερε και να προηγηθεί στο σκορ με 47-46 έχοντας ξεκινήσει την 3η περίοδο με επιμέρους 9-5. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν κοντά στο σκορ, με τους Λόντον Λάιονς να φτάνουν εκ νέου στο +5 (57-62) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Μάλιστα ξεκίνησαν την 4η περίοδο με 6-0 σερί και το σκορ στο 59-68 στο 33'. Ένα κυανέρυθρο 7-0 έφερε τον Πανιώνιο σε απόσταση μίας κατοχής (66-68 στο 34') μετατρέποντας εκ νέου το παιχνίδι σε ντέρμπι.

 

Στο τέλος το παιχνίδι έγινε... γκραν γκινιόλ! Αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν διαφορά πέντε πόντων (73-78) ο Πανιώνιος όχι μόνο δεν παράτησε το παιχνίδι αλλά έφτασε και σε μια τρομερή ανατροπή. Πραγματοποίησε σερί 6-0 το οποίο και «υπέγραψε» ο Ματ Λιούις με 2/2 βολές στα 0.9'' πριν από το τέλος με τις οποίες χάρισε στην ομάδα του και τη νίκη με 79-78.

MVP: Ματσάρα από τον Μπράντον Τέιλορ με 20 πόντους και 7 ασίστ, τέρας ψυχραιμίας ο Ματ Λιούις με τις νικητήριες βολές ενώ έως τότε είχε 0/2!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρέινολντς Τζούνιορ είχε 16 πόντους και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 λάθη των Λόντον Λάιονς με αποκορύφωμα τα 5'' στην επαναφορά με το σκορ στο 77-78 και με 10'' να απομένουν για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 38-41, 57-62, 79-78.

Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0N. Watson *28:00103/933.3%3/933.3%0/00%4/580%369031021212
1S. Lemon *27:5462/728.6%0/40%2/366.7%0/00%2242201088
3B. Taylor30:22207/1353.8%5/771.4%2/633.3%4/4100%011723302323
7G. Tsalmpouris21:1242/1020%2/728.6%0/30%0/00%1450101011
11M. Lewis22:5593/933.3%2/540%1/425%2/450%224201201313
25K. Gontikas10:0321/250%1/250%0/00%0/20%11201101-1-1
32J. Thomasson *14:11133/475%1/250%2/2100%5/5100%000142001010
34J. Kreuser *20:45125/955.6%5/771.4%0/20%2/2100%1013400099
55A. Nikolaidis12:4600/20%0/00%0/20%0/00%01103000-3-3
88N. Gkikas *11:5231/333.3%0/00%1/333.3%0/00%0332310033
TOTAL2007927/6839.7%19/4344.2%8/2532%17/2277.3%142034172397179

London LionsFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3C. Sandy04:1521/333.3%1/333.3%0/00%0/00%2020100122
5A. Adamu01:5700/10%0/10%0/00%0/00%0220010000
6M. Soluade14:4952/540%1/250%1/333.3%0/00%1010200011
8N. Hawkins11:5121/333.3%1/1100%0/20%0/00%1121210022
10E. Price *28:11114/944.4%3/560%1/425%2/2100%178141011212
15C. Brown Jr *24:14166/875%4/580%2/366.7%2/2100%033051011313
16K. Lukosiunas15:2810/20%0/10%0/10%1/250%1121101033
21A. Rai16:0121/333.3%1/250%0/10%0/00%1231010055
22T. Phillip *30:31166/1154.5%4/580%2/633.3%2/2100%044323302020
31D. Williams *23:4973/650%2/450%1/250%0/00%1671410188
33S. Reynolds Jr *28:54164/757.1%3/475%1/333.3%7/887.5%112633002121
TOTAL2007828/5848.3%20/3360.6%8/2532%14/1687.5%928371424154378
@Photo credits: INTIME
     

