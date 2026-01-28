Με σερί 6-0 στο τελευταίο δίλεπτο και με 2/2 βολές του Ματ Λιούις στα 0.9'' ο Πανιώνιος έφτασε σε μια νίκη ψυχολογίας απέναντι στους Λόντον Λάιονς με 79-78 λίγο πριν από το ματς «ζωής και θανάτου» στο Μαρούσι.

Μπορεί το ευρωπαϊκό όνειρο να έχει χαθεί για τον Πανιώνιο αλλά κάθε νίκη που σημειώνει είναι και νίκη ψυχολογίας. Ειδικά εάν έρχεται με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε απέναντι στους Λόντον Λάιονς, καθώς γύρισε ένα σχεδόν χαμένο παιχνίδι με σερί 6-0 στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα.

Με κορυφαίο τον Μπράντον Τέιλορ (20π., 7ασ. σε 30:22') και τον Ματ Λιούις να έχει κρύο αίμα στα τελευταία 0.9'' πριν από το τέλος ευστοχώντας σε δύο βολές, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στην τελική επικράτηση και πήραν ψυχολογία ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα για την Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Πανιώνιος - Λόντον Τάουερς: Ο αγώνας

Η αγγλική ομάδα ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, πατούσε καλύτερα στο παρκέ και έχοντας ωςς καλύτερο τον Μπράουν Τζούνιορ, βρέθηκε να προηγείται με 10 πόντους διαφορά (9-19) και να τη διατηρεί στις διψήφιες παρυφές (15-24 στο 8') λίγο πριν από το τέλος του α' δεκαλέπτου (17-24). Έως και τα μέσα της 3ης περιόδου το σκηνικό δεν άλλαξε στο παιχνίδι 28-36) αλλά με τους Κρούζερ και Τόμασον ο Πανιώνιος «ροκάνισε» την διαφορά, ισοφάρισε στους 38 πόντους πριν κλείσει το ημίχρονο στο 38-41 υπέρ των Βρετανών.

Ο Πανιώνιος ήταν άκρως ανταγωνιστικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και μάλιστα κατάφερε και να προηγηθεί στο σκορ με 47-46 έχοντας ξεκινήσει την 3η περίοδο με επιμέρους 9-5. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν κοντά στο σκορ, με τους Λόντον Λάιονς να φτάνουν εκ νέου στο +5 (57-62) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Μάλιστα ξεκίνησαν την 4η περίοδο με 6-0 σερί και το σκορ στο 59-68 στο 33'. Ένα κυανέρυθρο 7-0 έφερε τον Πανιώνιο σε απόσταση μίας κατοχής (66-68 στο 34') μετατρέποντας εκ νέου το παιχνίδι σε ντέρμπι.

Στο τέλος το παιχνίδι έγινε... γκραν γκινιόλ! Αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν διαφορά πέντε πόντων (73-78) ο Πανιώνιος όχι μόνο δεν παράτησε το παιχνίδι αλλά έφτασε και σε μια τρομερή ανατροπή. Πραγματοποίησε σερί 6-0 το οποίο και «υπέγραψε» ο Ματ Λιούις με 2/2 βολές στα 0.9'' πριν από το τέλος με τις οποίες χάρισε στην ομάδα του και τη νίκη με 79-78.

MVP: Ματσάρα από τον Μπράντον Τέιλορ με 20 πόντους και 7 ασίστ, τέρας ψυχραιμίας ο Ματ Λιούις με τις νικητήριες βολές ενώ έως τότε είχε 0/2!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρέινολντς Τζούνιορ είχε 16 πόντους και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15 λάθη των Λόντον Λάιονς με αποκορύφωμα τα 5'' στην επαναφορά με το σκορ στο 77-78 και με 10'' να απομένουν για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 38-41, 57-62, 79-78.

Panionios Cosmorama Travel Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 N. Watson * 28:00 10 3/9 33.3% 3/9 33.3% 0/0 0% 4/5 80% 3 6 9 0 3 1 0 2 12 12 1 S. Lemon * 27:54 6 2/7 28.6% 0/4 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 2 4 2 2 0 1 0 8 8 3 B. Taylor 30:22 20 7/13 53.8% 5/7 71.4% 2/6 33.3% 4/4 100% 0 1 1 7 2 3 3 0 23 23 7 G. Tsalmpouris 21:12 4 2/10 20% 2/7 28.6% 0/3 0% 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 1 0 1 1 11 M. Lewis 22:55 9 3/9 33.3% 2/5 40% 1/4 25% 2/4 50% 2 2 4 2 0 1 2 0 13 13 25 K. Gontikas 10:03 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 -1 -1 32 J. Thomasson * 14:11 13 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 5/5 100% 0 0 0 1 4 2 0 0 10 10 34 J. Kreuser * 20:45 12 5/9 55.6% 5/7 71.4% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 3 4 0 0 0 9 9 55 A. Nikolaidis 12:46 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 0 0 -3 -3 88 N. Gkikas * 11:52 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 3 3 2 3 1 0 0 3 3 TOTAL 200 79 27/68 39.7% 19/43 44.2% 8/25 32% 17/22 77.3% 14 20 34 17 23 9 7 1 79