Οι Τι Τζέι Σορτς και Τάισον Γουόρντ παρακολουθούν μαζί την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τους Λόντον Λάιονς για το Eurocup.

Μπορεί να άλλαξαν ομάδα, μπορεί να βρέθηκαν στα δύο αντίπαλα «στρατόπεδα» της Ελλάδας, αλλά η φιλία που ανέπτυξαν στο Παρίσι εξακολουθεί να τους «δένει».

Ο λόγος για τον Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού και τον Τάισον Γουόρντ του Ολυμπιακού οι οποίοι παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι Πανιώνιος-Λόντον Λάιονς στη Γλυφάδα.

Όπως είναι γνωστό μέχρι πέρυσι ήταν συμπαίκτες και επιστήθιοι φίλοι την Παρί, με την οποία κατέκτησαν και το γαλλικό πρωτάθλημα έχοντας διαγράψει μια λαμπρή πορεία στην Euroleague.

Ο Γουόρντ έχει μπροστά του το ματς με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, ενώ ο Σορτς θα αναχωρήσει την Πέμπτη (29/1) με την πράσινη αποστολή για τη Λυών όπου το βράδυ της Παρασκευής θα αναμετρηθεί με την Βιλερμπάν.