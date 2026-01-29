Ο Ντέβιν Ντέιβις θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμαλιάδα για λογαριασμό του Κοροίβου, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα για την υλοποίηση των στόχων της.

Ο Κόροιβος μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Λέσλεϊ Βάρνερ, κάνει δικό του τον Ντέβιν Ντέιβις.

Ο 31χρονος φόργουορντ αποκτήθηκε από την ομάδα της Αμαλιάδας προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο για να φτάσει προς την υλοποίηση των στόχων της την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Μάλιστα, ο Κόροιβος γίνεται η τέταρτη ομάδα στη χώρα μας, που… μετακομίζει ο Αμερικανός, μετά το πέρασμά του από Λαύριο, Πανιώνιο και Περιστέρι.

Ο Ντέιβις συστάθηκε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2019 και έγινε γνωστός με την ομάδα του Λαυρίου. Έκατσε για δύο χρόνια, ενώ ξεχώρισε τη σεζόν 2020-21, τη χρονιά που η λαυρεωτική έφτασε ως τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το τότε σύνολο του Χρήστου Σερέλη, κοίταξε στα ίσα τους «πράσινους» και ηττήθηκαν με συνολικό σκορ (3-1). Ο Αμερικανός ήταν εκ των πρωταγωνιστών για τον σύλλογο εκείνη την περίοδο, μετρώντας 10.6 πόντους (46% στο τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 33 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Έναν χρόνο αργότερα το Περιστέρι μπήκε στη ζωή του φόργουορντ από την Ιντιανάπολις.

Με την ομάδα των δυτικών προαστίων, συμμετείχε και στο Basketball Champions League, έχοντας 9 πόντους και 3 ριμπάουντ μ.ο.

Τελευταίος σταθμός στην Ελλάδα πριν καταλήξει στον Κόροιβο, ήταν ο Πανιώνιος για τον Ντέβιν Ντέιβις. Στην πρώτη σεζόν του «ιστορικού» μετά την άνοδό του, ο Αμερικανός έπαιξε για τον Άρη Λυκογιάννη.

Πλέον ως παίκτης του Κοροίβου θα επανασυνδεθεί με τον Κένταλ Σμιθ, όπου βρέθηκαν συμπαίκτες στην ομάδα της Νέας Σμύρνης και θα αποτελέσουν ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα στο πρωτάθλημα της Elite League.