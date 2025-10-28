Μίλιτσιτς: «Έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξουμε»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είδε τον Άρη να γνωρίζει βαριά ήττα στην πρεμιέρα του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξει σε άμυνα και επίθεση.

Ο 49χρονος τεχνικός στάθηκε κυρίως στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας του και στο γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν σκληρή. «Κάναμε κάποια καλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν δέχεσαι 100 πόντους, το πρόβλημα είναι φανερό. Ξέραμε την ποιότητα της Χαποέλ και το παιχνίδι πήγε σε υψηλό ρυθμό κατοχών, κάτι που δεν θέλαμε. Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε το παιχνίδι αλλά η Χάποελ μας έβαλε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε σα να φοβηθήκαμε να κάνουμε φάουλ για να μην στείλουμε τους παίκτες της Χαποέλ στη γραμμή των βολών κι αυτό δημιούργησε πρόβλημα γιατί ήταν μεγάλο λάθος από την πλευρά μας. Είναι μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξουμε», είπε μεταξύ άλλων και ρωτήθηκε επιμέρους για την άμυνα.

«Πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα και να μάθουμε να αναπτύσσουμε συνεργασίες στην επίθεση. Δεν ελπίζω απλά αλλά πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Και στο πρώτο ημίχρονο δεχθήκαμε 50 πόντους, ένα ποσοστό αυτών από τη γραμμή των βολών. Το παιχνίδι πήγε περίπου στις 90-95 κατοχές, πράγμα που ήθελε η Χαποέλ. Στο δεύτερο ημίχρονο χάναμε τις προσωπικές άμυνες, δεν κάναμε φάουλ για να σταματήσουμε τη φάση και η Χαποέλ σούταρε με πολύ καλό ποσοστό».